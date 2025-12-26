Ugyan a 2025-ös Forma–1-idény futamai önmagukban nem mindig voltak izgalmasak, az egyéni világbajnokság meglehetősen érdekesen alakult, nem kis részben a főszereplők hibái, bakijai miatt. Ezeket, valamint az egyéb ütős, szégyenletes, vagy épp megszégyenítő momentumokat szedtük össze a csúnya balesetektől az egyéni és csapathibákon át a komoly „pofára esésekig”. Alább az idei top 10 időrendben, jellegükben vegyesen.
Jack Doohan nem érti a DRS-t
Az Alpine-nál a 2024-es szezonzárón bemutatkozott Jack Doohan 2025-re állandó versenyzési lehetőséget kapott, ám eleve nem kezdett jól. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon az első körben falnak vágta az autót a vizes pályán, majd a Japán Nagydíjon igazi amatőr hibával üzente meg a csapatnak, hogy érdemes lehet mással próbát tenni.
Az ausztrál a Japán Nagydíj második szabadedzésén egyszerűen későn fékezett az első kanyarban, a nyitott DRS-sel az autó tapadása nem volt elég, így az újonc ripityára is törte az A525-öst.
A sizeable crash for Jack Doohan in FP2
He is OK and out of the car
Doohan még további három futamot kapott, aztán lecserélték Franco Colapintóra, aki végül 18 forduló alatt épp annyit pontot – nullát – gyűjtött, mint elődje. Ami az ausztrált illeti, két hete Japánban a Super Formulában tesztelt, de ott három nap alatt háromszor tört autót, valamiért nagyon nem fekszik neki Suzuka.
Cunoda a falban, sőt a tetején
A Red Bull- és Honda-kötődésű pilóta szintén pilótacsere „áldozata” lett, igaz, másképp. A megelőző szezonokban, illetve még idén év elején is az energiaital-gyártó kisebbik csapatánál vezetett, ám miután az első két fordulóban Liam Lawson gyenge időmérős teljesítményt és versenyes nullázásokat produkált Max Verstappen mellett, hazai versenyétől, Suzukától a japánt léptették elő a négyszeres bajnok csapattársává.
Cunoda tulajdonképpen az idény végéig nem tudta felvenni a fonalat (2026-ra vissza is fokozták tesztpilótává), ám a leglátványosabb kudarcát viszonylag korán hozta: az első európai forduló, az Emilia-Romagna Nagydíj időmérőjének első szakaszában bukott olyat, amely után az ezredforduló környékéig legalább többhetes kihagyás, ha nem sokkal rosszabb következett volna.
Horrendous crash from Yuki Tsunoda in Imola qualifying.
Also big questions why we only have two rows of tyres in front of concrete wall there...
Verstappennél leszállt a vörös köd
A Forma–1-ben még 2015-ben(!) bemutatkozott Max Verstappen ugyan sokat érett az elmúlt (világbajnoki) szezonokban, de még az idei évre sem vetkőzte le teljesen indulatos, „lesz, ami lesz” vonásait.
Erre volt ékes példa a Spanyol Nagydíj, amelyen az eleve nem túl versenyképes Red Bull volánjánál foggal-körömmel küzdő hollandot a hajrában történt, számára megalázó és bosszantó előzések – előbb a ferraris Charles Leclerc, majd a mercedeses George Russell „tessékelte” pályán kívülre – után még versenymérnöke is tovább bosszantotta azzal, hogy arra kérte, adja vissza az angolnak a vélhetően ebül szerzett pozíciót.
A négyszeres bajnok agya elborult, a félszívű elengedés közben indulatból nekihajtott Russell Mercedesének, és még olcsón megúszta azzal, hogy a gyorsan kiosztott 10 másodperces időbüntetéssel „csak” 5 helyet bukott, a 10. hellyel pedig 1 pontot szerzett a potenciális 10 helyett.
Everyone remembers when Verstappen used his car as a weapon against Russell in Spain, right?
And they remember that it was a sucker punch, right? Max started letting George through, then hit George, knowing he wouldn't expect it. Chickenshit.
pic.twitter.com/k0AsfUa0ki
Az egyéni bajnoki címért való küzdelembe ősszel visszatért holland egy interjúban elismerte, hogy az volt az idei éve mélypontja, ám amikor a szezonzárót követően (mindössze 2 ponttal lemaradva a végső győztes Lando Norristól) a barcelonai incidensről kérdezték, már indulatosan reagált.
20 év, 14 bajnoki cím után év közben rúgták ki
Az egykori Forma 3000-es pilóta, Christian Horner már huszonévesen rájött, hogy több tehetsége van a csapavezetéshez, mint a versenyzéshez, az alsóbb kategóriákban elért szép eredményei pedig tökéletes jelöltté tették a Red Bull saját F1-es projektjének irányítására.
A 2005-ben mindössze 32 évesen F1-es csapatfőnökké vált angol Sebastian Vettellel és Max Verstappennel négy-négy egyéni, illetve hat konstruktőri világbajnoki címet hozott az energiaital-gyártónak, ám miután az alapító, Dietrich Mateschitz halála után céges vezérek vették át az irányítást, ő pedig nem kapott tulajdonrészt a csapatban, ráadásul a munkahelyi zaklatási ügyével – melyben eddig nem találták bűnösnek – rossz fényt is vetett a Red Bullra, az idei, nem túl erős idénykezdést követően, a Brit Nagydíj után nemes egyszerűséggel elküldték. Ilyen sikeres és ilyen hosszú ideig dolgozó F1-es főnök nem bukott még akkorát, mint Horner.
Mondhatnánk, hogy a Verstappen-tábor és a motorsportfőnök Helmut Marko fúrta meg, de utóbbi sem örülhetett ennek – róla később. Horner egyébként dolgozik a visszatérésen, jövőre akár az Alpine új társtulajdonosa és csapatfőnöke lehet.
Példátlan összeomlás
A McLaren harmadik F1-es szezonját töltő ausztrálja, Oscar Piastri az ötödik fordulóban, a Szaúd-arábiai Nagydíjon vette át a vezetést az egyéni bajnokságban, az augusztus végi Holland Nagydíjra pedig már csapattársával, Norrisszal 34, a címvédő Verstappennel szemben 104 pontos előnyt épített ki.
Monzában még csak a csapatutasítás alapján lett 2. helyett 3., ám Azerbajdzsán igazi mélyrepülést indított el, melynek végén a korábbi éllovas csak a 3. lett az év végén.
A 2024-ben Bakuban szép, magabiztos győzelmet hozó ausztrál idén az időmérőn és a verseny első körében is falba állította a McLarent – a futamon ráadásul azt követően, hogy a rajtnál is kiugrott. Igazi fekete hétvége.
oscar piastri azerbaijan grand prix 2025 full race (but high quality cause the other one going around annoyed me)
Fogalmatlan bajnokcsapat
Las Vegas a hideg, egyébként közúti használatban lévő, eleve gyenge tapadású és huplis aszfalt, valamint az idei vizes körülmények miatt minden csapatnak kihívást jelentett, de csak egy volt, amelyik el is vérzett: a konstruktőri bajnoki címet már jóval korábban megszerző McLaren.
A wokingiak mumuspályáján Norris a 2., Piastri a 4. lett, ám mivel mindkét autón az előírásoknál nagyobb mértékben kopott a padlólemez, utólag mindkettőjüket kizárták. Az orbitális műszaki bakival Piastri és Verstappen is 24-24 pontra közelítette meg az addigra a bajnokságban már viszonylag kényelmes előnnyel vezető Norrist.
Mondhatjuk, hogy legalább érvényesültek a papajaszabályok, de a rossz beállítás egyaránt sújtotta mindkét pilótát.
Esés-kelés a hazai pályán
A Forma–2 tavalyi bajnoka, Gabriel Bortoleto 2025-re versenyülést kapott a Saubernél, ahol a nyögvenyelős, újoncos kezdés után a szezon közepére egészen szép pontszerzéses szériát rakott össze.
Kis szünet után Mexikóban újra összejött neki egy 10. hely, bizakodva utazhatott hazájába, de ott aztán utol is érte a „brazil átok”: Bortoleto a sprintidőmérőn a bokszutcában ütközött a williamses Alex Albonnal. A sprint végén pedig az év legnagyobb bukását produkálta, amikor a célegyenes végén előbb a bal, majd a jobb oldali falnak csapódott, végül a vasárnapi versenyen azzal tette fel az i-re a pontot, hogy már az első körben újra falazott, és így kiesett.
That was a big crash
Huge relief to know Gabi is all right
Gyűlöletkampányt indított a Red Bull, vevők voltak a szurkolók
Az év utolsó előtti fordulóján, a Katari Nagydíjon a McLaren újabb szarvashibát produkált: míg a 7. körben történt balesetet követő biztonsági autós szakaszban mindenki más kereket cserélt, a bajnokcsapat kint hagyta versenyzőit, akiknek ezután, a későbbi cseréből fakadóan a mezőny sűrűjéből kellett volna előreverekedniük magukat a vezető Verstappen mögé.
Piastri még viszonylag sikeresen kapaszkodott fel a 2. helyig, ám Norris „beszorult” a williamses Carlos Sainzot (3.) üldöző, idei harmadik vasárnapi dobogójára hajtó mercedeses Kimi Antonelli mögé.
Az utolsó előtti körben egy gyors váltás után az látszott a közvetítésben, hogy az angol viszonylag simán elmegy az olasz újonc mellett – az előzést Verstappen versenymérnöke is úgy közvetítette a hollandnak, hogy a mercedeses elengedte a bajnoki éllovast –, de a későbbi visszajátszásokból egyértelművé vált, hogy Antonelli egyszerűen hibázott, kisodródott, ezzel nyitva utat Norrisnak. A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko még ezt követően is arról beszélt, hogy a Verstappent már Ausztriában az első körben kiütő ifjonc „megint” a riválist segítette.
A 19 éves pilótára ezután gyűlöletcunami zúdult a közösségi médiában, a nem a sportot, hanem pusztán egyes kedvenceket szerető „szurkolók” nem fogták vissza magukat, a Mercedes pilótája halálos fenyegetéseket is kapott.
Csapata felháborodott, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közleményben ítélte el a dolgot, a Red Bull pedig végül nyilvánosan kért bocsánatot, ám Marko és a gyűlölködők hadának örök szégyene marad a reakció.
Sic transit gloria mundi
Így múlik el a világ dicsősége: Lewis Hamiltonról és a Ferrariról van szó. A hétszeres világbajnok óriási hájp mellett érkezett meg idén a Forma–1 legeredményesebb, legrégebbi csapatához, ám minden várakozást alulmúlt a maranellóiaknál.
Igen, versenyképtelen volt az idei évre indokolatlanul átépített autó, és igen, a csapattal, a versenymérnökével sem találta a közös hangot a teljesen máshoz szokott angol, de az egyes blamák külön ismertetése nélkül is elég annyi, hogy a Ferrarinál 44 éve nem volt olyan állandó versenyző, aki a teljes szezonban nem állt dobogóra, ahogy az az F1-ben 2007 óta versenyző Hamiltonnal sem történt meg, hogy egyetlen vasárnap se zárjon a top 3-ban. Nem csoda, hogy el van kenődve.
Az ellenségem ellensége nem a barátom
Az egykori F1-versenyző, az egyik szemét egy felcsapódó kavics miatt elveszítő Helmut Marko még az 1990-es években lett a Red Bull-vezér Dietrich Mateschitz motorsportos tanácsadója, majd az energiaital-gyártó saját Forma–1-es projektjének külső felvigyázója.
Marko Sebastian Vettel és Max Verstappen személyében két szupersztárt is kiválasztott, ugyanakkor számos más karriert idő előtt tönkretett vagy elakasztott, ám egyértelműen sokat dolgozott a Red Bull sikereiért. Mateschitz 2022-es halála után aztán hatalmi harcba keveredett a már említett Hornerrel, és bár nyáron úgy tűnt, ő kerekedett felül, végül néhány hónappal később a szabadszájú, nagyon önjáró, ráadásul már 82 éves osztrák is ugyanarra a sorsra jutott, mint a csapatfőnök: idő előtt ajtót mutattak neki.
A kirúgást ugyan a saját döntéseként kommunikálhatta, ráadásul állítólag a teljes 2026-os fizetésével is megdobták búcsúzóul, de egyértelmű, hogy az F1 egyik óriásánál is nagyobbnak bizonyult a céges vezetés.