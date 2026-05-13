Magyarország újdonsült miniszterelnöke többször is nyilatkozta, hogy nem fog luxusautókkal járni. A minap pedig hivatalosan is bejelentette, hogy a választott miniszterelnöki autó továbbra is az a Skoda Superb lesz, amivel országjáró körútján utazott.

Oké, valóban nem beszélhetünk luxusautóról a Superb esetében, de Magyar Péter Skodája azért a modellpaletta csúcsát képviseli:

a Škoda Superb L&K 2.0 TDI 4×4 DSG SCR ára 20 millió felett van.

Miért különleges ez a Superb? Galériákból kiderül:

10 fotó

A miniszterelnök autója tehát pont attól érdekes, hogy nem akar annak látszani, ami valójában: kívülről visszafogott, hétköznapi szedán, belül viszont tele van olyan kényelmi és technikai megoldásokkal, amelyek bőven túlmutatnak egy átlagos szolgálati autón.

Ha pedig Orbán Viktor autójára vagy kíváncsi: