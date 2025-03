A BMW 2023 nyarán mutatta be a legfrissebb 7-es sorozat páncélozott, amelynek védelmét most már Orbán Viktor is élvezi. Magyarország miniszterelnöke néhány napja járt Franciaországban és egy hazai rendszámos BMW 7 Protection modellel gurult be a párizsi Élysée-palota elé, ahol Emmanuel Macron francia elnök várta.

Most pedig lássuk, mit lehet tudni erről az elnöki limuzinról.

1. Oké, hogy páncélozott, de mi ellen véd?

A német VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) tanúsítványa szerint a BMW 7-es széria teljesíti a VR9-es védelmi szabványt, ami külön kérésre feljavítható VR10-re – de az ablakok eleve ez utóbbit, a polgári járművekre engedélyezett legmagasabb védelmi szintet kínálják.

A VR9-es szinthez a minimum követelmény a 14,5 milliméteres lemezvastagság, amelyből a karosszéria készül (VR10-nál ez 18 mm). Ez a védelmi szint már hatékonyan megvédi a bent ülőket szinte az összes létező maroklőfegyver és gépkarabély lövedékétől, de akár a .308 kaliberű Winchester golyónak is ellen áll, amelyet igen komoly mesterlövész fegyverekben használnak. Plusz a kézigránátok, robbanóanyagok repeszei ellen is kiváló védelmet biztosít.

2. A védelem magja

Az utasvédelmi kulcspont az úgynevezett BMW Protection Core, egy olyan önhordó védőkeret, amelyet egyedi ajtókkal, páncélozott fenéklemezzel és tetővel, valamint páncélüveggel tesznek áthatolhatatlanná. A tető és a fenéklemez különösen hatékonyan véd a robbanószerektől, legyenek azok drónokra erősített aknák vagy repeszgránátok.

3. Tűzveszély kizárva

Az alapfelszereltség része a speciális üzemanyagtartály, amely sérülés esetén külön beavatkozás nélkül megakadályozza az üzemanyag elszivárgását, a tűzveszély kialakulását. Az i7 esetében a nagyfeszültségű akkumulátorok védelméről a fenékpáncélzat gondoskodik.

Galéria Orbán új BMW-jéről

4. A BMW i7 az első páncélozott elektromos autó

A környezetre figyelő ügyfelek, akik védelemre vágynak, kérhetik elektromos hajtással is a páncélozott Hetest. Az i7 Protection két villanymotorja összesen 400 kW/544 LE rendszerteljesítményt és 745 Nm kombinált forgatónyomatékot biztosít. Az elektromos páncélvonat 8,1 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebességet elektronikusan 159 km/órában maximálták.

5. V8!

A benzines monstrum mozgatásáról egy 48V-os mild hibrid rendszerrel kiegészített 4.4 literes V8-as erőforrás gondoskodik, amely 530 lóerőt és 750 Nm-t biztosít. Az összkerékhajtású modell 6,6 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 209 km/óra. Orbán Viktornak is egy ilyen van, a BMW 760i xDrive Protection modell.

6. Defekt kizárva

A szegmensben elsőként alkalmazta a BMW a hátsókerék-kormányzást és a 20 colos keréktárcsákra Michelin Pax rendszerű kerekek kerültek, amelyek teljes nyomásvesztés (pl. durrdefekt) esetén is képesek 80 km/órával tovább „vonszolni” a páncélozott Hetest.

7. Kamerák és kütyük

A sofőrnek lehetősége van szemmel tarani a jármű közvetlen környezetét kamerák segítségével, így szinte nincs holttér, nem lehet elbújni a jármű mellett vagy mögött. Alapfelszerelés az 1265-wattos, 28 hangszórós Bowers & Wilkins Diamond Surround audiorendszer, a motoros ajtónyitás és az ablakfűtés; a hátsó kartámasz mögé rejtett borhűtő, de a rendelhető opciók sora rendkívül hosszú. A motoros nyitású ajtókra azért van szükség, mert nagyon nehéz nyílászárókról beszélünk, amelyeket így könnyebb nyitni és zárni.

Plusz ne felejtsük ki a „kaputelefont” mikrofont és hangszórókat sem, amely lehetővé teszi az autóban ülők számára, hogy anélkül kommunikáljanak a kint lévő emberekkel, hogy ki kellene nyitni az ajtót vagy le kellejen húzni az ablakot. Milyen vicces jelent lehet, amikor a mekibe kell kanyarodni és a két mikrofon beszélget egymással a McDrive behajtón.

8. Speciális extrák

Vannak olyan opciók, amelyek az alap 7-es BMW-hez nem, de a páncélozott verzióhoz elérhető: ilyen a belső interkom rendszer, digitális belső tükrök, friss oxigént befúvó rendszer, tűzoltó-berendezés, fényhíd, villogók, sziréna, CB-rádió, zászlótartók.

Valószínűleg nem ezzel az autóval tette meg Orbán Viktor az 1500 kilométeres, 16-20 órás utat Párizsig – bármennyire is kényelemes hátul az Hetes -, hanem a BMW hamarabb érkezett a francia fővárosba és már a reptéren várta miniszterelnökünket.

Ha pedig valaki pont ilyen utóra vágyik, akár használtan is elérhető már, Németország több modellt is kánálnak, átszámítva 300 millió forint környékén.

