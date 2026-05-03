Átfogó tanulmányt készített a Magyar Mérnöki Kamara az elektromobilitásról. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át, egészen az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Álláspontjuk szerint, – bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb – a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget. Éppen ezért hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki az elektromos autók javára.

Kiemelték, hogy bár a villanyautózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. A tanulmány szerint ugyanis a jövő ösztönzőrendszereinek képesnek kell lenniük arra, hogy a felhasználók valós energiafelhasználását, és a rendszerhez való hozzájárulását is figyelembe vegyék. Ebben kiemelt szerepet kap a hiteles mérésen és adatalapú ellenőrzésen alapuló megközelítés.

A tanulmány készítői úgy látják, hogy az eddig alkalmazott ösztönzők elsősorban a járműbeszerzést támogatták, holott szerintük a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatásnak kell a középpontba kerülnie. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Az elektromobilitás nem önálló technológiai kérdés, hanem az energiarendszerrel, és a közlekedési infrastruktúrával szorosan összekapcsolódó komplex rendszer.

A Magyar Mérnöki Kamara úgy látja, hogy Magyarország a megfelelő stratégiai irány mellett nemcsak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban.