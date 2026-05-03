A könnyű teherbírású furgon Bulgária és Belgium között közlekedett akkor, amikor megállították a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán. A bolgár rendszámú furgonban két férfi utazott, akik bútorelemeket szállítottak. Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hatóság emberei ellenőrizték a jármű rakományát.

A hátsó ajtók felnyitásakor tárult a pénzügyőrök szeme elé a több, gondosan rögzített ágytámla. Első ránézésre úgy tűnt, hogy minden rendben van. Az egyenruhások azonban úgy döntöttek, hogy alaposabban megvizsgálják a szállítmányt. A megérzésük telitalálat volt, ugyanis kiderült, hogy mind a 20 darab ágytámlába török eredetű cigaretta van rejtve. A cigisdobozokat a farostlemezek mögé rejtették, az ágytámlákat pedig nejlon és papírcsomagolóanyagokkal borították.

Amikor világossá vált, hogy a szállítmány nincs rendben, az 51 éves sofőr azt állította, hogy ő semmiről sem tudott, és csak a megbízásnak megfelelően szállította a bútor elemeket. A pénzügyőrök azonban már ekkor pontosan látták, mivel állnak szemben: összesen 5 100 doboz, különféle márkájú, zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 13 millió forint értékben.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A sofőr közel húszmillió forintos bírságra is számíthat — ami jóval több, mint amennyit egy ártatlan ágytámla valaha is érhetne.

