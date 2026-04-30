A Vezessen is beszámoltunk róla, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSzKSz) kimutatásai szerint áprilisra bő egy évtizede nem látott szintre csökkent a magyarországi kőolaj-, benzin- és gázolajtartalék. A szervezet azt is jelezte ugyanakkor, hogy a visszapótlás folyamatosan zajlik.

Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében márciusban 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből.

A MszKsz friss közleménye szerint a visszapótlás az elmúlt időszakban folyamatosan zajlott. A szövetség április 29-ig benzinből 150 millió, gázolajból pedig 386,4 millió litert pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg.

A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik.

Közben az olajárral együtt a hazai piaci üzemanyagárak is emelkednek: