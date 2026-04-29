Nem mindennapi videó került fel a közösségi hálóra néhány napja: egy autós rögzítette, ahogy Balatonfenyvesen fényes nappal a nyílt utcára tévedt egy rudli őz.

A vadak viselkedése egyértelműen arra utal, hogy megzavarhatták őket – ilyenkor az őzek ösztönösen menekülnek, és könnyen „beszorulnak” lakott területekre, ahol a kerítések, épületek és utak között nehezen találnak kiutat. A pánik tovább fokozódhat a zajoktól vagy a közeledő járművektől.

Az autós felvételét már több mint 20 ezren lájkolták és több ezren megosztották.

A különös „városi túra” végül egy családi ház udvarán ért véget, ahová az állatok sorra beugrottak. Ilyenkor gyakori, hogy a vadak ott próbálnak menedéket találni, amíg meg nem nyugszanak, vagy újra ki nem jutnak a szabadba.

Mit tehetsz, ha vad kerül eléd az úton?

Azonnal lassíts, és készülj a megállásra, ha tudod, nyomd be az elakadásjelzőt.

Ne dudálj hosszan, mert még jobban megijedhetnek az állatok, viselkedésük pedig még inkább kiszámíthatatlanabb lesz.

Számíts rá, hogy az állat nem egyedül van, több is követheti.

Éjszaka és hajnalban fokozottan figyelj, ilyenkor a legaktívabbak a vadak, főleg az őzek, szarvasok.

