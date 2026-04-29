Nem mindennapi videó került fel a közösségi hálóra néhány napja: egy autós rögzítette, ahogy Balatonfenyvesen fényes nappal a nyílt utcára tévedt egy rudli őz.

A vadak viselkedése egyértelműen arra utal, hogy megzavarhatták őket – ilyenkor az őzek ösztönösen menekülnek, és könnyen „beszorulnak” lakott területekre, ahol a kerítések, épületek és utak között nehezen találnak kiutat. A pánik tovább fokozódhat a zajoktól vagy a közeledő járművektől.

Az autós felvételét már több mint 20 ezren lájkolták és több ezren megosztották.

A különös „városi túra” végül egy családi ház udvarán ért véget, ahová az állatok sorra beugrottak. Ilyenkor gyakori, hogy a vadak ott próbálnak menedéket találni, amíg meg nem nyugszanak, vagy újra ki nem jutnak a szabadba.

Mit tehetsz, ha vad kerül eléd az úton?

  • Azonnal lassíts, és készülj a megállásra, ha tudod, nyomd be az elakadásjelzőt.
  • Ne dudálj hosszan, mert még jobban megijedhetnek az állatok, viselkedésük pedig még inkább kiszámíthatatlanabb lesz.
  • Számíts rá, hogy az állat nem egyedül van, több is követheti.
  • Éjszaka és hajnalban fokozottan figyelj, ilyenkor a legaktívabbak a vadak, főleg az őzek, szarvasok.

