Nem mindennapi videó került fel a közösségi hálóra néhány napja: egy autós rögzítette, ahogy Balatonfenyvesen fényes nappal a nyílt utcára tévedt egy rudli őz.
A vadak viselkedése egyértelműen arra utal, hogy megzavarhatták őket – ilyenkor az őzek ösztönösen menekülnek, és könnyen „beszorulnak” lakott területekre, ahol a kerítések, épületek és utak között nehezen találnak kiutat. A pánik tovább fokozódhat a zajoktól vagy a közeledő járművektől.
A különös „városi túra” végül egy családi ház udvarán ért véget, ahová az állatok sorra beugrottak. Ilyenkor gyakori, hogy a vadak ott próbálnak menedéket találni, amíg meg nem nyugszanak, vagy újra ki nem jutnak a szabadba.
Mit tehetsz, ha vad kerül eléd az úton?
- Azonnal lassíts, és készülj a megállásra, ha tudod, nyomd be az elakadásjelzőt.
- Ne dudálj hosszan, mert még jobban megijedhetnek az állatok, viselkedésük pedig még inkább kiszámíthatatlanabb lesz.
- Számíts rá, hogy az állat nem egyedül van, több is követheti.
- Éjszaka és hajnalban fokozottan figyelj, ilyenkor a legaktívabbak a vadak, főleg az őzek, szarvasok.
