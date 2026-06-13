Az esztergomi rendőrök június 5-én a 117-es úton állították meg azt a férfit, aki a megengedett 90 km/óra helyett 146 km/óra sebességgel száguldott – olvasható a Police.hu-n.

Az intézkedés során gyorsan kiderült, hogy nem csak az 1,62-szeres sebességtúllépés miatt vonható felelősségre. A rendőrök alkohol szondát is alkalmaztak a szabálysértővel szemben, amely pozitív értéket mutatott. Megkérték, hogy szálljon ki a járműből, de ennek során egy kábítószer-fogyasztáshoz használható eszköz esett ki az öléből. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőrnek nincs érvényes vezetői engedélye, mivel korábban bevonták azt, továbbá egy másik kapitányság körözte bűncselekmény elkövetése miatt.

A járőrök előállították a 46 éves férfit az esztergomi rendőrkapitányságra, ahol a drogteszt a kannabisz fő pszichoaktív anyagára, a THC-ra pozitív lett. Emiatt kábítószer birtoklásának vétsége miatt hallgatták ki a nyomozók. A férfi ellen büntetőeljárás indult, és már a gyanúsítás ismertetése után beismerte a bűncselekmény elkövetését. Az autós ellen az ittas vezetés miatt 50 ezer, gyorshajtás miatt 100 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy ennyivel megússza, a bűnlajtstroma ugyanis nem kicsi. A Büntető Törvénykönyv szerint a bódult állapotban történő járművezetés vétsége akér két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A kábítószer birtoklása szintén vétség, amelyért szintén járhat szabadságvesztés. A vezetői engedély nélküli vezetés – különösen, ha a jogosítványt korábban eltiltás miatt vonták be – visszaeső jellegű szabálysértés, amelynél a hatóság rendszerint járművezetéstől eltiltást is alkalmaz.

Súlyosbító körülmény, hogy a férfit egy másik kapitányság is körözte, ami a folyamatban lévő eljárások összekapcsolását és a büntetés súlyosbodását eredményezheti.

“A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás, az ittas és/vagy bódult vezetés, valamint a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása nemcsak a sofőr, hanem minden közlekedő életét veszélyezteti. A felelős döntés mindig az, ha tiszta fejjel, a szabályokat betartva ülünk volán mögé” – emlékeztetett a rendőrség az eset kapcsán.