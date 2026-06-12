Június 12-én hajnalban 4 óra 30 perc körül egy teherautó munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerénél. A jármű az ütközés után kigyulladt, a vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló teherautónak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. A balesetekben török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz volt érintett.

Halálos baleset az M3-ason is Pénteken az ország keleti felében is közlekedési baleset történt a reggeli órákban: az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán hídfőnek hajtott egy kamion Mezőszemere közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint a kamion sofőrje meghalt a balesetben.

“A hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, aki a kormány nevében őszinte részvétét is kifejezte a nyolc külföldi állampolgár családjának.