Rendszerbe kapcsolt digitális táblák segítik a közlekedőket valós idejű, az aktuális forgalmi helyzethez igazodó információkkal az M1-es autópályán. Így a sofőrök időben reagálhatnak a torlódásokra, lassulásokra. A cél a dinamikus közlekedés fenntartása.

Az autópálya-kezelő közleménye szerint összesen 20 darab változtatható jelzésképű táblából és 8 darab radarérzékelőből áll az új rendszer. A német gyártású táblákat a csomópontok és az áttérési lehetőségek előtt, illetve a terelést megelőző szakaszokon helyezték el. A kijelzőkkel a Budapest felé közlekedők számára segítik a választást az átterelt pálya és a munkaterület melletti sávok között a bővítés alatt álló szakaszokon.

Hogyan működik?

A radarok valós időben figyelik a forgalmat, és torlódásveszély esetén automatikusan változtatják a jelzésképet. Működésének alapja egy irányítási mátrix, amely a beérkező adatok alapján mindig a legmegfelelőbb jelzéskép-kombinációt választja ki. A mátrix jelenleg mintegy 300 variációt tartalmaz.

Galéria:

6 fotó

A radarok sávonként képesek figyelni a járművek sebességét és a forgalom telítettségét. A rendszer nemcsak az aktuális állapotot vizsgálja, hanem a megelőző időszak adatait is figyelembe veszi, így képes kiszűrni a rövid idejű ingadozásokat.

Az alapfunkciókon túl a rendszer lehetőséget biztosít manuális beavatkozásra is, valamint részletes forgalmi adatok gyűjtésére és elemzésére. Ez nemcsak az aktuális forgalomkezelést segíti, hanem hosszabb távon is értékes információkat nyújt az üzemeltetés és a fejlesztések számára.