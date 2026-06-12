13.30-kor, napos, nyárias időben – 29 Celsius-fokos levegő-, igen magas, 47 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2026-os Forma-1-es világbajnokság hetedik fordulója, az immár Barcelona-katalóniai Nagydíj névre hallgató verseny első szabadedzése a spanyol pályán.

Mivel a csapatok töviről hegyire ismerik a barcelonai aszfaltcsíkot, a többség már az idei téli bejáratáson is járt a helyszínen, a felkészülésnek kisebb volt a jelentősége, így számos alakulat úgy döntött, a szabályok alapján előírt négy ifjoncos szabadedzések közül egyet itt „lő el”. Összesen hét állandó versenyző hagyta ki az első 60 perces gyakorlást, hogy túlnyomóan a Forma-2-ben vezető fiataljainak/tesztpilótáinak adjon lehetőséget.

A Mercedesnél a bajnoki éllovas Kimi Antonelli szállt ki Frederik Vesti kedvéért, a McLarennél a címvédő Lando Norris adta át az autóját a Forma-2-es bajnok Leo Fornarolinak, a Ferrarinál Lewis Hamilton helyett Dino Beganovic vezetett, a Red Bullnál Isack Hadjar adta át a helyét a Ivasza Ajumunak, a Williamsnél Alex Albon helyett Luke Browning vezethetett, az Audinál Nico Hülkenberg állt félre a megint csak az Alpine-tól kölcsönkért Paul Aron kedvéért, míg a Cadillacnél az amerikai reménységük, Colton Herta léphetett pályára Sergio Perez gépével.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 Out come the drivers for 60 mins of practice – no time to waste! #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/fvLObWtHPx — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

A pályára elsőként az alpine-os Franco Colapinto gurult ki, de mögötte sorra küldték ki az ifjoncokat is, hogy a lehető legtöbb időt tölthessék a pályán, hogy a legteljesebb programot teljesíthessék.

Akadály is volt azért: Carlos Sainz alatt még a bokszutca gyors sávjában robbant le a Williams, a többieknek kerülgetni kellett az autót. A szerelők viszonylag hamar odafutottak, majd megkezdték az FW48-as garázsba való visszatolását. Browningot ki sem engedték, az ő Williamsén meg is kezdték a munkát-ellenőrzést.

Problems for Carlos 😖 He's come to a halt at the end of the pit lane and is being pushed back to the Williams garage #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XAzZsp3v5K — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

10 perc után a hétvégén 100. nagydíjára készülő, de az idei bajnokságban Monaco után már 68 pontos hátránnyal a 3. helyre csúszott George Russell volt a leggyorsabb, mögötte a fékekre panaszkodó mclarenes Oscar Piastri és a számos aerodinamikai fejlesztést „cipelő”, a Hamilton által már korábban preferált Carbon Industrie fékjeire váltó ferraris Charles Leclerc állt.

George Russell is our early pacesetter… Purple in all three sectors 🟣🟣🟣#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Eg7pQ9uhbN — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

A Ferrarin túl más csapatok is hoztak fejlesztéseket Barcelonába, több autó is szenzorrácsokkal futott ki.

Az edzés minimális hibák mellett, különösebb incidensek nélkül zajlott, 25 perc után Liam Lwason panaszkodott a felülvizsgálati eljárás után péntek déleben a Monacói Nagydíj 3. helyére visszahelyezett Pierre Gaslyra feltartás miatt, míg a francia a fékek és az autó furcsa viselkedését jelezte a rádión.

Nem sokkal ezután két ifjonc is „felért” az állandó versenyzők közé, Aron és Vesti a lágy gumikon már gyorsabb volt néhány – igaz, közepes és kemény Pirellin futó – pilótánál.

„Félidőnél” a már előtte is többeket „megtréfáló” 9-es kanyarban az audis Gabriel Bortoleto kifutott a kavicságyba, de vissza tudott térni a pályára.

Bortoleto finds the gravel at Turn 8 He's now back in the pits checking for damage #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/uUfwAuRHun — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Browningnak pechje volt, a Williams garázsában még fél óra elteltével is folyt a diagnosztika, javítgatás az autón.

Közben az immár lágyakon lévő Verstappen ugrott az élre 1:17,047-tel. Pár perccel később Russell, már szintén a piros Pirelliken jó hattizeddel jobb kört futott. Bár Russelltől elmardva, de aztán Piastri és Leclerc is besorolt Verstappen elé.

15 perccel a vége előtt már szinte mindenki lágyakon körözött, az ifjoncok is megnyomhatták köreiket, csak Fornaroli és Ivasza nem ment a legtapadósabb Pirelliken.

A gyakorlás mindenki szerencséjére csendesen, eseménytelenül zárult, az óra lejárta után szokás szerint rajtszimulációk következtek. Browning nem lépett pályára.

It just wasn't meant to be today 💔



Still keeping a positive spirit and looking ahead to FP1 in Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/z5VIT8RFNU — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 12, 2026

A hétvége pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton 12.30-kor idul az utolsó 60 perces gyakorlás, a kvalifikáció 16 órakor kezdődik, míg maga a Barcelona-katalóniai Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.