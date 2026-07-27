Vasárnap a mclarenes Lando Norris futamgyőzelmével lezárult a telt ház előtt futott 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj, a csapatok nagy része már távozott is, vagy az utolsó felszereléseit pakolja el a pályán. Közben már kaphatóak is a jegyek a 2027-es kiadásra.

Tekintsük hát át a 42. Magyar Nagydíj háromnapos – péntek, szombat, vasárnap – jegyeit! A legolcsóbb teljes hétvégés lehetőség továbbra is az állójegy, ezekért 170 eurót (kb. 62 ezer Ft) kérnek.

A pálya hátsó részén található, a 4-estől a 8–9-es kanyarokig rálátást biztosító lelátókra a felnőttjegy 215 vagy 240 euró (87 ezer Ft), a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as és 14-es kanyarokra néző tribünökre 270 euróért (98 ezer Ft) lehet belépőt venni.

Az utolsó kanyarra és a célegyenes/rajtrács alsó végére néző helyekért 300 eurót (109 ezer Ft) kérnek, a bokszutca-kijáratot és a rajtrácsot 430 euróért (156 ezer Ft) lehet figyelni, az előzési pontnak számító 1-es kanyarnál lévő lelátóra 500 euró (181 ezer Ft) a jegy.

Az új építésű fedett főtribün helyeiért – mely mögött ott vannak a büfék, vécék, shopok is – 650 és 740 eurót (235, illetve 268 ezer Ft) kell kiadni három napra, attól függően, melyik szintre ülne valaki.

A fentiek 10-15-20 eurós drágulást jelentenek az idei árakhoz képest.