A tempó tekintetében a mclarenes Lando Norris érinthetetlen volt a Forma-1-es Magyar Nagydíjon, de a csak a 7. helyről rajtoló bajnoki éllovas, Kimi Antonelli így is hozott egy 3. helyet a hungaroringi versenyen, míg a két legközelebbi riválisa, a ferraris Lewis Hamilton és saját csapattársa George Russell csak az 5. és a 7. lett.

A fiatal olasz 219 ponttal áll a tabella élén, Hamilton 50, Russell 59 pontos lemaradással a 2. és a 3.

Az egészséges előny ellenére a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint most, az idény flénél még továbbra sem szabad favoritként kezelni a tinit.

„Korai lenne még erről beszélni, és amúgy babonás vagyok” – mondta a futamot követően az osztrák. „Bár az előnye 50 pont, még nagyon sok verseny van, egy vagy két kiesés nagyot változtathat az álláson, a csapat pedig nincs épp a topon a megbízhatóságot illetően.”

„Szóval továbbra is arra kell koncentrálnunk, hogy a péntekektől kezdve vasárnapig minden egyes napból kihozzuk a maximumot, aztán remélhetőleg a végén ez elég lesz (a győzelemhez)” – jelölte ki a célt Wolff.