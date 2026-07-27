A legtöbb autóvásárló a jól ismert típusokat keresi a piacon, így a ritkább, kevés példányban elérhető modellek gyakran háttérbe szorulnak. Pedig ezek között is találhatók olyan használt autók, amelyek kedvező áruk és egyedi karakterük miatt kiváló alternatívát jelenthetnek. A CarNet összeállítása ezekből válogatott.

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Citroën Nemo – Dehogy senki!

Többnyire jó ajánlólevél egy személyautónak, ha haszonjármű is készül belőle, amelynél alapfeltétel a fenntartási költségek leszorítása és a nagy futásteljesítménnyel is megbízható üzem. A PSA-csoport és a FIAT a kis városi áruszállítók kifejlesztésében is kooperált, a Berlingo-Doblo-Partner vonalnál kisebb méretű furgont mindhárom márka kínálta saját emblémával.

Röviden: Citroën Nemo Korszak: 2007-2016

Ársáv: kb. 1,4-1,9 millió Ft

Ajánlott motor: 1,4 (73 LE); 1,4 HDi (68 LE)

Alternatíva: a két testvérmodell, a FIAT Fiorino és a Peugeot Bipper, illetve Renault Kangoo és a Toyota Yaris Verso

Magas költsége miatt az autógyártók zöme csak a nagyobb egyterűkön veti be a tolóajtót, de a haszonjárműves rokonság miatt itt adott az eltolható oldalsó ajtó. Családi használatra feltétlenül a két tolóajtós autókat vásárolnánk meg! Baleseti mentésben létfontosságú lehet, hogy mindkét oldalon van-e hátsó ajtó, vagy csak az egyiken. Az oldalsó kopoltyúablak a vezető oldalán fix oldalfalas Nemókban kibillenthető.

A személyautók között is gyakori a lemezelt csomagtérablakos verzió, de érdemes egy hátul is üvegezett autót keresni, mert ezekből sokkal jobb a kilátás ferdén hátrafelé, és a hátsó utastér is barátságosabb, világosabb a latin nemo (senki) szóról elnevezett egyterűben.

Míg az 1360 köbcentis, 73 lóerős benzines szívómotor közös a hármas ikrekben, a francia és az olasz partner is saját négyhengeres dízelmotorját szerelte az autóba. A dízelek közül megbízhatósága és madárétke miatt a francia, 68 lóerős 1,4 HDi a vonzóbb, mint az olasz 75 lóerős 1,3-as Mjet, viszont egy Fiorino Qubo gazdagabb felszereltsége, személyautósabb belső tere komoly vonzerő.

FIAT Linea – Megfizethető és megbízható

Kevés annyira alulértékelt márka mozog a használtautó-piacon, amilyen a FIAT. Megbízható működésével, kedvező alkatrészáraival és kiváló ár/érték arányával a Linea hozzájárulhat egy reálisabb kép kialakításához. A lépcsős hátú limuzinból igen csekély futásteljesítményű autók is felbukkannak használtan, többnyire nyugdíjasok gondos kezéből.

Röviden: FIAT Linea Korszak: 2007-2018

Ársáv: kb. 700 ezer-1,3 millió Ft

Ajánlott motor: 1,4 8V (77 LE), 1,4 T-Jet (120 LE); 1,6 Mjet (105 LE)

Alternatíva: Chevrolet Aveo, Citroën C-Élysée, Dacia Logan, Honda City, Peugeot 301, Škoda Rapid

Az alapokat a FIAT és a General Motors közös fejlesztésű kisautó-padlólemeze adja, amire a Grande Puntón, majd a Punto Evón kívül az Opel Corsa D (2006-2014) és a Corsa E (2014-2019) is épült. A limuzin azonban a nyújtott tengelytáv-variációt kapta a közös technikából, így a Doblo és Meriva második generációja is közeli rokon.

A hátsó dobfék a kisautókat idézi, de a tengelyirányban is állítható kormánykerék, a hátsó kartámasz és a hátsó utastér levegőbefúvása, illetve a szövetbetétes műszerfal közelebb emeli a Lineát a lépcsős hátú kompakt autókhoz, amilyen a négyajtós Ford Focus, az Opel Astra H vagy a Renault Fluence. Igényes részlet a csomagtérfedél külső zsanérja, amely nem vesz el helyet a csomagtartóból és nem nyomul a táskáknak a fedél lezárásakor.

2603 milliméter a tengelytáv, 4562 mm az autó hossza, 1730 mm a szélessége és 1500 mm a magassága. Ezekkel a dimenziókkal a konstruktőrök szellős utasteret és igazán nagy, 500 literes csomagtartót alakítottak ki. Lágyra hangolt futóművével a Linea sajnos billegősen fut, oldalszélre is érzékeny. Cseppet sem baj, hogy 120 lóerőnél vége a motorkínálatnak.

Nagyon jó választás az autóhoz a 77 lóerős 1,4 literes benzines szívómotor, amely csak 2013-ig volt elérhető a hazai kínálatban. Fokozott olajfogyasztás előfordulhat, máskülönben egy igazán kitartó és takarékos motor a 8 szelepes hengerfejjel. Benzines autót ezzel a motorral a legkönnyebb venni, ebből a legnagyobb a választék. Ritka, de kiváló motor az erős és tartós turbós benzines. A 120 lóerős 1,4 T-Jet nem keverendő össze a méretcsökkentés (downsizing) jegyében konstruált motorokkal. Masszív, tartós, potens négyhengeres.

2012-ben volt a modellfrissítés, addig az évig 90, utána 95 lóerős a szintén gyakori 1,3 Mjet. Az 1248 köbcentis dízel sokkal jobb motor a hírénél, de takarékosságban nem éri el a francia konkurensek szintjét, az 1,6 HDi és az 1,5 dCi is takarékosabb. A FIAT törökországi leányvállalatánál gyártott Linea megbízható autónak bizonyult.

Hyundai iX20 – Ritka és időtálló

Másfél évtized jutott új autóként a kisautók technikájára épített egyterűeknek, amelyek a 2003 és 2010 között rajzottak ki a legtöbb volumenmárkánál, majd 2020 utánra hírmondójuk sem maradt a Honda Jazzen kívül. Használtan azonban továbbra is elérhetőek a gazdaságos autót keresőknek.

Röviden: Hyundai iX20 Korszak: 2010-2019

Ársáv: kb. 1,4-4,4 millió Ft

Ajánlott motor: 1,6 CVVT (125 LE); 1,4 és 1,6 CRDi (90 ill. 128 LE)

Alternatíva: Ford B-Max, Kia Venga, Opel Meriva B, Renault Grand Modus

A kis egyterűk nagy előnye a kompakt felépítés és a kivételes térkihasználás. A magasabbra emelt ülésekben egy FIAT Grande Puntónál tenyérnyivel nagyobb hosszon adnak igazán tágas és jól variálható belső teret, ami az Opel Merivától a Toyota Verso-S-ig a kategória többi autójára is igaz. Ezen modellek közül kiváló korrózióvédelmével, vidám és okos belső terével, tartós, élénk és takarékos benzines szívómotorjaival kiemelkedik a Renault Grand Modus, amelyről már volt szó.

De vissza a Hyundai iX20-hoz, amely kereken 410 centis hosszúságával és 1765 mm szélességével a rövid, de magas építésű kis egyterűk egyetlen generációt megérő tagja. 440-ről 1496 literre bővíthető csomagtartója elegendő lehet egy nyaralásra. Amikor nincs tele az autó, a 13 centis hosszban csúsztatható hátsó üléssel nagyvonalú lábteret teremthetünk a hátul ülőknek, akiket az 1600 milliméteres magasságnak köszönhetően érdemi fejtér is vár.

Leggyakrabban a 90 lóerős 1396 köbcentis benzines szívómotor hajtja a Hyundai

kis MPV-jét (Multi Purpose Vehicle, többcélú jármű). A 12,8 másodperces 100-ra gyorsulásból és 168 km/órás végsebességből is látszik, hogy ez a motor nem csábít száguldásra. A Spritmonitor.de adatai szerint 7,5 liter/100 kilométeres átlagfogyasztást produkál, ami 2,1 literrel több a szintén 90 lóerős, de jóval erősebb, 220 Nm nyomatékú 1,4 CRDi dízel átlagánál.

Használtan ez a két ezernégyes motor uralja a kínálatot, de az 1,4 CRDi kisebb teljesítményszintekkel is létezik. A 128 lóerős 1,6-os dízel nagyon ritka, akárcsak a 125 lóerős, hagyományos automatikus váltóval is létező ezerhatos benzines. A fenti motorverziók előnye a hatfokozatú kézi váltó is, az 1,4-es benzinesé csupán ötgangos. Mindkét benzines motornál ellenőrizni kell a vezérműlánc állapotát! A lánc megnyúlása, zörgése, sőt szakadása is előfordul, ám utóbbi nem okoz pusztító motorhibát.

Suzuki Baleno – Utólag okos az ember

2016-tól a Suzuki felvette európai kínálatába a Baleno második generációját, de az Indiában gyártott modellt 2019-ben kivezette a márka. Amíg elérhető volt, nem sokan vették a viszonylag nagy csomagterű és nagyon csekély fogyasztású autót, a szűk kínálat garantálja az árak magasan tartását. Ma a legolcsóbb használt autó is többe kerül annál az akciós alapárnál, amivel az autó kifutott, de a Baleno sokat is ér.

Röviden: Suzuki Baleno Korszak: 2016-2019

Ársáv: kb. 2,3-4,2 millió Ft

Ajánlott motor: 1,2 (90 LE), 1,0 BoosterJet (112 LE)

Alternatíva: Ford Fiesta, KIA Rio és Stonic, Škoda Fabia

Ez a széria a Balenóknak már a második generációja, amelyből a Toyota emblémacserével megcsinálta az új Starletet 2020-ban az afrikai országok számára. Az alapáron ötajtós modell felfelé lóg ki a kisautók közül, hátsó lábtere szokatlanul tágas, és a VDA-mérés szerint 320 literes csomagtere is átlagon felüli, jóllehet, a hossza csupán 3995 mm.

Mindössze 4,9 liter/100 km a szívó benzines Balenók fogyasztási átlaga a Spritonitor.de tankolási naplóit vezető tulajdonosok szerint, tehát méreteihez képest a Swiftnél jóval tágasabb modell páratlanul takarékos autó. A K12C kódjelű benzines szívómotorral az autó önsúlya 865 kilogrammról indul, ami a szilárd karosszéria fényében igen kedvező érték. A Baleno Euro NCAP-töréstesztje három- vagy négycsillagos. Az alapverzió a vezetőtámogató rendszerek nélkül csak három csillagot kapott az ötből, a gazdagon felszerelt GLX viszont négycsillagos.

Példás a megbízhatósága, a nagyon hosszú távon is kifogástalan autóra vágyóknak a szívó négyhengeres a legjobb választás. De a Baleno a soros háromhengeres turbómotorral sem vallott szégyent, hozza a Suzukiktól elvárt megbízhatóságot. A K10DITC kódjelű motor közvetlen befecskendezéses, de nem társul hozzá kettős tömegű lendkerék, bármilyen ritka is ez a turbómotoros autók között.

Toyota Avensis Verso – Egykori egyterű

Szinte ismeretlen autó Magyarországon a Toyota Picnic, az az 5+2 üléses családi autó, amelynek utódát már hazánkban is forgalmazta a Toyota. A Toyota egyterűinek neve az angol versatile (sokoldalú) szóból származik, az Avensis Verso a nagyobbak közé tartozik az egykor a Yaris Versótól a Previáig ívelő egyterűsorban.

Röviden: Toyota Avensis Verso Korszak: 2001-2009

Ársáv: kb. 600 ezer-1,9 millió Ft

Ajánlott motor: 2,0 VVTi (150/155 LE); 2,0 D-4D (116 LE)

Alternatíva: Ford Galaxy, Honda Stream, Mitsubishi Grandis és az összes Eurovan: Citroën C8, FIAT Ulysse, Lancia Phaedra, Peugeot 807

Öt önállóan kivehető ülés van a második és a hátsó sorban, az átgondolt konstrukció részeként a pótkerék a vezetőülés alatt kapott helyet. Három üléssorral 212 literes csomagtér, alatta adott még egy 70 literes üreg a cuccoknak. Kivett ülésekkel 2422 literig bővíthető a csomagtartó.

2003 őszén a kisebb modellfrissítéssel eltérő lökhárítót, hűtőmaszkot és jobb fényszórókat kapott az autó, a műszeregység a Toyota jellegzetes, térhatású Optitron megoldásával újult meg. A 150 lóerős benzines 155 lóerős lett, és a 2,0 VVTi ekkortól teljesíti az Euro 4-es normát, ami használtautó-behozatalnál csökkenti a regisztrációs adót.

Nagyon kevés futott a típusból itthon és igen ritka a használtautó-kínálatban is. Az import főleg akkor adja magát, ha valaki a turbó nélküli benzines motorral vásárolná meg az Avensis Versót, mert a használtautó-kínálatot a 250 Nm-es nyomatékcsúcsú, elég hangosan működő és telente lassan fűtő dízel uralja. A 2,0 D-4D tartósabb és kevesebb hibalehetőséget tartogató motor, mint a Toyota 2,2 literes négyhengeres dízel erőforrása.

Akárcsak az összes többi Euro 3-as és Euro 4-es besorolású dízelt, szmogriadókor ezeket az autókat is fenyegeti behajtási tilalom a fővárosban, de a csekély kockázat mellett is érdemes lehet az átlagosan 6,9 litert fogyasztó öngyulladásos motort választani. A benzinesek átlaga kereken 10, az autógázzal is működő benzin-gázosoké 11,9 liter LPG 100 km-re.

Karosszériaelemet és más bontott alkatrészt nehéz találni a kevéssé elterjedt autóhoz, de a saját hibás törések elkerülésével az Avensis Verso egy igen jól használható és meglehetősen tartós családi autó. Az Avensis Versót kevésbé sújtják a kor japán autóit érintő rozsdagondok, a küszöbök, a hátsó sárvédőívek és az ajtók alsó élei is megfelelően védettek a barnulástól. A takarékos és jó erővel húzó dízelmotor csapágyai tartósak. A költségesen javítható tételek közül az üzemanyag-ellátás állapotának feltérképezésére, az injektorok kopottságának ellenőrzésére, a korrekciós értékek kiolvasására jó alkalom egy állapotfelmérés.

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