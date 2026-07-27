Egy német állampolgár jelentkezett kilépésre a tompai határátkelőhelyen július 27-én hajnali három óra körül egy német rendszámú Porsche sofőrjeként.

A férfi talán arra számított, hogy hétfő hajnalban lazább lesz az ellenőrzés, de tévedett. Elég gyorsan kiderült, hogy a rendőrség szerint 45 millió forintot érő kocsit a német hatóságok körözik. Az autó vezetőjét előállították, az autót a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták.

A képeken látható Porsche 911 Turbo S a 911-es sorozat jelenlegi, 992-es generációjához tartozik, amelyet 2019-ben mutattak be, majd 2024-ben egy átfogó modellfrissítésen esett át.

A legfrissebb csúcsváltozat hajtásáról 3,6 literes, hathengeres, ikerturbós boxermotor gondoskodik, amely önmagában 640 lóerőt ad le. Ezt egy 71 lóerős elektromos rásegítés egészíti ki, így a rendszer még közvetlenebb gázreakciót és erőteljesebb gyorsulást biztosít.

A hajtáslánc összesen 740 Nm belső égésű motorból származó, valamint 40 Nm elektromos nyomatékot képes mozgósítani. A nyolcfokozatú PDK duplakuplungos váltóval és az összkerékhajtással párosítva a 911 Turbo S álló helyzetből 100 km/órára mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig eléri a 322 km/órát.