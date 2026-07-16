Ha valaki belenéz a visszapillantó tükörbe és karikás szemgödrök, valamint véreres szemgolyók néznek vissza, akkor elképzelhető, hogy az illető már régóta küzd alvászavarokkal. Nem szabad halogatni a szembenézés idejét, mert súlyosabb problémákhoz is vezethet.

Alvási apnoe

A legveszélyesebb alvászavarok egyike, amikor alvás közben a légzés ismétlődő jelleggel leáll vagy lecsökken. Az alvási apnoe tünetei közé tartozik a hangos, szaggatott horkolás, de az időnként jelentkező horkantások esetén is erre az alvászavarra kell gyanakodni.

Ha valaki reggel gyakran ébred fejfájással, extrém nappali álmossággal, illetve nap közbeni mikroalvásokat tapasztal magán, akkor könnyen lehet, hogy ebben a veszélyes zavarban szenved. Miért veszélyes ez a sofőrök számára? Az alvási apnoétől szenvedők reakcióideje 30-40%-kal lassúbb a fáradtság, valamint a koncentrációs zavar miatt. A rossz alvási minőség miatt jelentkező dekoncentráltság néhány perces mikroalvásokat okozhat, ami autóúton, illetve autópályán végzetes lehet.

Alvási apnoe esetén szakorvoshoz kell fordulni. Az alváslaboros vizsgálat ugyanis segíthet azonosítani a probléma gyökerét. Enyhébb esetben életmódbeli változtatásokkal (fogyás, alkohol kerülése, oldalt fekvés) is kezelhető, súlyosabb esetben viszont légútnyitó készülék vagy fogászati sín alkalmazása is szükséges lehet.

Visszatérő álmok

Egy stresszes időszakban, például válás vagy munkahelyi gondok esetén az embert időnként rémálmok gyötörhetik. Egy-két eset még nem okoz tartós alvásminőség-romlást, hosszú távon azonban szinte elkerülhetetlen. A gyakori, élénk, félelmetes álmok éjszakai felriadásokat okoznak, amelyek után sokszor képtelenség visszaaludni. A szervezet nem tud nyugodt körülmények között végigmenni az alvásciklusokon, ezért nappali fáradtság, rossz közérzet, koncentrációzavar jelentkezhet.

A töredezett alvás miatt a sofőrök ingerlékenyebbek, lassabban reagálnak a váratlan helyzetekre, emellett romlik a döntéshozatali képességük. Ha a rémálmok nem múlnak el maguktól, akkor mindenképpen indokolt az alváshigiéné javítása, emellett a rendszeres stresszkezelés beiktatása a mindennapokba. Sőt, amennyiben ugyanazokról a visszatérő rémálmokról van szó, akkor fontos felkeresni egy pszichoterapeutát, mivel könnyen lehet, hogy egy feldolgozatlan trauma okoz valakinek álmatlan éjszakákat.

Nyugtalan láb szindróma

Ez a probléma nem azt jelenti, hogy valaki nem tud felhagyni a gyaloglással és legszívesebben kimenne a világból. Az RLS, vagyis a nyugtalan láb szindróma egy idegrendszeri eredetű alvászavar, és azok, akik ebben szenvednek, ellenállhatatlan késztetést éreznek a láb mozgatására.

Milyen tünetekkel jár? Az RLS általában a lábakban jelentkező bizsergő, húzó, feszítő érzéssel jár, amely mozgásra enyhül. Társulhat még mindezzel elalvási nehézség vagy éjszakai ébredés is. Azok számára, akik gyakran ülnek a volán mögé, azért jelenthet nehézséget, mert a kialvatlanság koncentrációs zavarokat okozhat, vagyis jelentősen megnő a hibázás lehetősége a mindennapi forgalomban. Ha valaki tartósan találkozik a fentebb leírt tünetekkel, akkor érdemes orvoshoz fordulnia, ugyanis a megfelelő kezeléssel kordában tartható az RLS.

Amennyiben valakinél már előfordultak a fent leírt alvászavarok tünetei, akkor érdemes felkeresnie egy szakorvost, mert az alvászavarok nem múlnak el maguktól, és a volán mögött komoly következményei lehetnek a kialvatlanságnak.

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