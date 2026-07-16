Néhány körrel a Forma-1-es Brit Nagydíj leintése előtt elbukta dobogós helyezését Max Verstappen. A Red Bull hollandja látszólag műszaki hiba miatt vesztette el a kontrollt egy gyors kanyarban, melyet követően a kavicságyban ragadt az autó. Az eset szinte megegyezett az ausztriai időmérőn látottakra, akkor is egy gyors kanyarban szállt el Verstappen. Az ok is ugyanaz volt: ugyanúgy a hátsó szárny csukódásának lassúságával függött össze. “Problémánk volt a hátsó szárnnyal Max autóján, ez rajtunk áll. Elnézést kérünk” – fogalmazott Laurent Mekies csapatfőnök.

A Red Bull – hasonlóan a Ferrarihoz – szintén átforduló hátsó szárnyat használt ezeken a versenyeken, azonban az elem mozgásának relatív lassúsága hosszabb ideig megbontja az aerodinamikai egyensúlyt. Az esetek után fel is merült az energiaitalosoknál, hogy a Belga Nagydíjra ne kerüljön fel az autóra a kérdéses elem.

Végül ez is történik a The Race információi szerint. Ez nem csoda, hiszen Spa-Francorchampsban öt olyan zónát is kijelölt az FIA, ahol használni lehet – egyet a pálya egyik hírhedt kanyarja, az Eau Rouge előtti rövid egyenesben. Itt tényleg nem lenne vicces, ha elszállna egy autó.

A lap egyébként hozzátette, módosítások után visszatérhet a Red Bullnál az átforduló légterelő. A Ferrarinál nem lesz változás, míg a McLarennél, akik már Ausztriába elvitték saját megoldásukat, szintén fejlesztett hátsó szárnyakat láthatunk – ám azt nem tudni még, hogy ez az átforduló verzió lesz-e, vagy sem.