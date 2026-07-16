Több éves várakozás után az idei év végén, a következő év elején fogja forgalomba hozni első villanyautóját a Range Rover.

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A második viszont a jelek szerint jóval rövidebb átfutással fog megérkezni: Goodwoodban már szemmel láthatólag a sorozatgyártáshoz közeli állapotban mutatkozott be a Range Rover Sport Electric.

A műszaki tartalomról semmi konkrétumot nem osztott meg a gyártó, hacsak az „előremutató, új futóműhangolás”említését nem tekintjük annak. Ismerjük viszont a Range Rover Electric paramétereit, és a márka eddigi szokása alapján nagyon hasonló jellemzőkre számítunk.

Ezek szerint a két villanymotor együtt 550 lóerőt és 850 Nm maximális nyomatékot ad majd le, a 118,5 kWh kapacitású akkumulátor 530 km körüli hatótávolságot tesz lehetővé, a maximális töltési teljesítmény 350 kW.

A Range Rover szerint az új elektromos SUV még az idei évben piacra lép, felsorakozva a plug-in hibrid, V8-as mild hibrid, valamint sorhatos dízel- és benzinmotoros verziók mellé.

További információkat a későbbiekre ígér a gyár.