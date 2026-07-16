Jó alkalom a kocsimosás az E-3008 felfedezésére. Karosszériáján elöl, oldalt, hátul, fent és lent egyaránt van mit felfedezni. A nappali menetfény karommotívuma nem teljesen folytonos, de összeköti a szabálytalan hatszöget formázó, befelé szigorodó fényszórókat a markáns élekkel megrajzolt és fényezett fekete betétekkel feldobott lökhárítóval.

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Rombuszmintázat nyílik ki a hűtőmaszkon a klasszikus, nemrég visszahozott fekete pajzsos emblémából indulva, a felette lévő típusfelirat az 504 Coupé és kabrió hagyománya. A Peugeot-nak van mire hagyatkoznia, hiszen a Mercedes-Benz után a második legrégibb folyamatosan működő autómárka. Az acéltermékek gyártására 1810-ben alapított cég 1896 óta foglalkozik autógyártással is.

Kevés légörvényt keltenek a zárt, áramvonalas keréktárcsák. 20 collal nagyok, de nem esztelenül nagyok a feláras Yosemite felnik, mert maradt rajtuk körben gumi a rugózás javításához. A tesztautó gumimérete 235/50 R20-as, de alapáron 19-es kerekeket kap a GT.

4542 mm az autó hossza, 1895 milliméter a szélessége és 1641 mm a magassága. 273,9 centis tengelytávja nagynak számít a kategórián belül.

Első túlnyúlása 94 centiméter, a hátsó 86,3 cm, amivel nem hat bántóan orrnehéznek. Összesen hat metálszínben választható az autó, alapáron a takaros Obsession metálkék jár, a többi egységesen 220 000 forintért választható.