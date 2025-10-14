Pár hét múlva lesz 25 éve, hogy az akkor még csak projektként létező Vezesst elkezdtük írni a kollégákkal, s az első két évtizedben alig érkeztek újonnan alapított autómárkák. A Smart már működött az indulásunkkor, a be- majd kivonuló Cadillac, a Corvette, a Dodge és a Chevrolet nem volt új brand. A Dacia is működött, csak a Renault átértelmezte és felvirágoztatta.
Amióta viszont a kínai autós cégek barátságos célpiacként tekintenek Magyarországra, európai offenzívájuk az elsők között éri el hazánkat. Megjelenésükkel alaposan fel is pezsdítették a magyar autópiacot.
De a Leapmotor nem emiatt érdekes, hanem a háttere miatt is. Az eredetileg tíz éve indult autógyártóba többségi tulajdonosként beszállt a Stellantis csoport. A kínai márka a FIAT/Abarthtól a Jeepen, a Citroënen és a Peugeot-n keresztül az Opel-Vauxhallig érő portfolióba integrálódik, az óriási kereskedő- és szervizhálózat hátszelével. Az egyelőre három típusból (T03, B10, C10) álló kínálatból a legnagyobbat, a C10-et teszteltük akkumulátoros villanyautóként.
Külső
Borongós őszben nem ugrik ki az utcaképből a szürke tesztautó, de ez jót is mond a formaterv minőségéről. A mi gusztusunknak sikkes SUV, arányosak a túlnyúlásai, egészséges az üveg- és a fémfelületek viszonya. Legtöbb kínai konkurensénél esztétikusabb a C10. Az alapáron járó sötétzöld, gyári nevén zománczöld fényezéssel sokkal jobban mutatna, mint ebben a bánatos füstszürkében, amelynek felára 250 000 forint.
Méreteiben erősen a Tesla Model Y-hoz igazodik a tesztelt Leapmotor C10. Hosszúsága 4739, szélessége kereken 1900, magassága 1690 mm. A tengelytávolság tekintélyes, 2825 mm. Komoly felnik vannak az autón, a gumiméret 245/45 R20, és a keréktárcsák is sikkesek.
Megtaláljuk a karosszérián a villanyautók gyakran ismétlődő stíluselemeit, a szinte zárt, kis hűtőnyílásokkal tagolt orrot, az áramlástan törvényeinek engedelmeskedő lekerekített lemezfelületeket és az ajtókba simított kilincseket.
Tetszett a hátsó tetőlégterelő takarásába rejtett ablaktörlő. Bár a felülről törlő lapáttal kisebb szélvédőfelület tartható tisztán, mint az üveg aljába rögzítettel, a C10 is letisztultabb, szebb tőle hátulnézetből, akárcsak a Range Rover Evoque és a Kia Sportage.
Belső
Elég sivár az utastér az egyébként jól összerakott tesztautóban. Nincs baj a felhasznált anyagok minőségérzetével, de sehol sincs valamilyen természetes textília, vagy bármi más, ami egy kis melegséget árasztana. Minden anyag szintetikus a belső térben, vagy ha nem az, akkor is legalábbis vegyipari terméknek hat.
A sok plasztik és műbőr barátságtalanságát némileg oldja a nagyon sokféle árnyalatban működő hangulatvilágítás. A térérzetet 2,1 m2 felületű panoráma napfénytető javítja. Nem maradt le az árnyékoló az üveg elől, a szövetrolót motorral mozgathatjuk, és ennek legalább van saját kapcsolója.
Faltól-falig nyújtózó óriási kijelző helyett két külön képernyőt kapunk. 10,25” a műszeregység képátlója, a fedélzeti funkciókat a 14,6 colos érintőképernyőn kezelhetjük. Legalább az ablaktörlőnek van egy tekerője a bal oldali bajuszkapcsolón, de a legtöbb funkciót a menüből kezelhetjük a kormányon lévő, Tesla-módra igénytelen és olcsó hatást keltő gyűrűkkel.
Érdekes funkciókat rejt a grafikailag jól megoldott érintőképernyővel használható menü. Bizonyos helyzetekre előre konfigurált reakciókat kínál, mondjuk automatikus ablaknyitást az utastér gyorsabb lehűtésére a beülés után, vagy energiatakarékossági lépések aktiválását az akku lemerülésekor.
Saját rituálékat is beállíthatsz, például ablaknyitásra növelhető a rádió hangereje. Ha már rádió: az adás hallgatása egy felesleges lépéssel indul, mert nem elég kiválasztani a forrást és az adót, utána el kell indítani a műsort, mintha zenelejátszó volna.
Sajnos a levegőbefúvás irányát is csak az érintőképernyőn tudod állítani, közvetlenül a rostélyokat szabályozva egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb lehetne ugyanez.
Hasonlóan bornírt megoldás a tetőre helyezni a vészvillogó kapcsolóját, ahol csak azok keresik, akiknek egy Alfa 159 vagy más autó feladta a leckét ugyanezzel. Ez egy veszélyes hiba, amit nem enyhít, hogy keresgélés közben felfedezheted a 10-10 első és hátsó tárolóhely egy részét.
Kicsi az autó méreteihez képest 435 literes csomagtartó, a hátsó ülések elfektetésével 1410 literre bővíthető az üreg. Ha az első üléseket is ledöntjük, 182×111 centiméteres felületet kapunk, amit a gyártó franciaágyként emleget. A csomagtérfedél kívülről is nyitható, így nem muszáj a menüben turkálnod érte, ha észrevetted a jobb hátsó lámpában elhelyezett apró nyitógombot. A csomagtér bal alsó részén található a töltőkábel vészkioldója, itt jó helyen is van.
Technika
Egy villanyautóban az akkun ülnek az utasok, a telep mérete, beépítésének módja meghatározza az autó konstrukcióját és további paramétereit. Jobb esetben ez az egység a tervezés kiindulási pontja. A Leapmotor nem a villany 3008 vagy az elektromos Astra műszakiságára épít, hanem egy ma modernebbnek számító technikát használ, ami a Stellantis csoport számára döntő lehetett a cég többségi tulajdonrészének megvásárlásában.
Itt a 69,9 kilowattórás akkucsomag nem oszlik modulokra. A közvetlenül a karosszériába integrált akkupakk váza és kerete egyben teherviselő elem is.
Ezzel a megoldással javulhat az autó szilárdsága, és ami fontos, hogy több cellának marad hely, nagyobb a hatótáv, mint a helyigényesebb modulrendszerben, a többnyire európai villanyautókban. Cserébe az akkucsomagot durva ütközés után egyben kellhet cserélni, nem elég kisebb elemeket kiváltani.
Három fázisú váltakozó áramon 11 kW a töltési teljesítmény. Az egyenáramú töltés mindössze 84 kW-tal mehet, a többi 400 voltos villanyautóban ennek másfél-, vagy inkább kétszerese a DC-töltési csúcsteljesítmény. A töltőnyílásból hiányzik a megvilágítás, van viszont gumikupak a töltőnyílások takarására, amit nem old meg a töltőfedél, hogy ne kelljen vesződni vele.
Egyféle elektromos hajtáslánccal készül az autó. Akkuból és motorból sincs választék, a 160 kW vagy 218 lóerő teljesítményű villamos gép az adottság. Az állandó mágnesű szinkronmotor tartósan leadható, 30 percen át tartott teljesítménye 80 kW, ami 109 lóerő. A villanymotor maximális forgatónyomatéka 320 Nm. A 100-ra gyorsulás 7,5 mp, a végsebesség 170 km/óra, mindkettő átlagosnak mondható a hasonló méretű és teljesítményű elektromos autók között.
Konstrukciós érdekesség az autó hátsókerék-hajtása, ami az elektromos autókban jóval gyakoribb, mint a belső égésű motoros modellekben. A futómű elöl MacPherson, de hajtó féltengely nélkül, mint a hátsókerekes 911-es Porschékben vagy a 3-as BMW-ben. A hátsó is független, többlengőkaros kerékfelfüggesztés vezeti a 18 vagy 20” átmérőjű kerekeket.
Minden szoftveres funkció vezeték nélküli frissítéssel tartható napra készen, a vezetőtámogató rendszerektől kezdve az infotainment-berendezésig (média, navigáció), a hajtáslánctól a kiberbiztonsági védelemig.
Még két hajtáslánccal gyártja a Leapmotor a C10-et. Nálunk még nem kapható a 800 voltos elektromos rendszerű csúcsmodell. Ebből 585 lóerős is van 81,9 kilowattórás lítium-vasfoszfát akkumulátorral, amely 4,0 mp alatt vágtat 100-ra.
Megvásárolható ezzel szemben a hatótávnövelős C10 REEV (Range Extended Electric Vehicle). Abban 158 kW-os vagy 215 lóerős a hajtó villamos gép, 28,4 kWh-s az akku, amivel elektromos üzemben 145 km a gyári hatótávadat.
Utána külső töltés jön vagy beindul az 1499 köbcentis, 68 lóerős négyhengeres. A szívó benzines diszkréten berregve, a leghatékonyabb üzemi tartományában termeli az áramot a továbbhaladáshoz. A hatótávnövelős verzió nagyfeszültségű akkuja is gyorstölthető 65 kW-tal, a váltóáramú töltője 6,6 kilowattos.
Vezetés
Bejutni sem egyszerű az autóba, mert az ajtókon nincs gomb a nyitáshoz, mint egy szabadkezes rendszerű Lagunán, Mégane-on, Swiften volt húsz éve. Kénytelen vagy a visszapillantó tükör egy bizonyos pontjához közelíteni az indítókártyát az ajtónyitáshoz.
Emiatt nem tudod a járda felől először a csemetéket biztonságba helyezni, a bal külső visszapillantó felől kell kezdeni az autó megközelítését. Ennél még kellemetlenebb, hogy az autó megérkezve dudaszóval nyugtázza az ajtók zárását.
Gazdaságos, kényelmes és sportos üzemmód közül választhatunk. Normálisan paraméterezett beállítások ezek, szélsőségek nélkül, de jól kivehető különbségekkel az autó viselkedésében. Egyedül Eco üzemmódban kellene finomítani a gázreakción, hogy pánikszerű, hirtelen gázadáskor hamarabb, kisebb átmenettel kapjon erőre a motor.
Sok elektromos autó hat gyengébbnek a teljesítményadatánál, itt viszont érzésre is megvan mind a 218 lóerő. A tesztelt Leapmotor C10 határozottan, lelkesen gyorsul és akkor is jó erőben van, ha fél alá merült az akkumulátor töltöttsége.
A villamos gép finoman szabályozott ereje parkoláskor jól adagolható, nem ugrik meg vele az autó, amikor centiznél. Jól eltalálták a tartott gázt is: az Omoda EV5 aprókat rángatva ingadozott a hajtás-nem hajtás határán, a nagyobb, de nem drágább C10 képes békében egyenletes sebességgel haladni.
Hamar észrevéteti magát a bal oldali A-oszlop tövéből leselkedő arcfelismerő kamera, mert azonnal jelzi, ha valamiért épp nem mereven előrefelé nézünk. Ezen kívül még 16 segédrendszer működik az autóban, a többségük vezetőtámogató helyett vezetőkeserítő funkcióval bír.
Egyszerre inadekvát és agresszív beavatkozásaik főleg azért kiábrándítóak, mert végre itt egy kínai autó, amelyet futóműhangolása, motorereje, súlypontja, a legfontosabb alapadottságai többre tennének hivatottá.
Szokatlanul esendő a távolságtartó tempomat, amely Tesla-stílusban, az irányváltó kar kétszeri lehúzásával aktiválható a sávtartó, önvezető funkciókkal együtt. Az autó bizonytalan a sávok azonosításában, ennek jeleként az M0-s kanyarjaiban a külső sávban kapaszkodó teherautók miatt kicsit befékez, aztán gyorsít, aztán fékez, gyorsít. De legalább az utoljára leolvasott sebességhatár túllépésekor érkező hangjelzés gyorsan elcsendesíthető a gyorsmenüből az érintőképernyőn.
Sajátságosan működik az automatikus rögzítés funkció megálláskor. Az iparági konszenzus alapján megállás után még egyet kell nyomni a fékpedálon az Auto Hold aktiválásához, itt viszont azonnal rögzül az autó, ha aktív ez a funkció és megállunk.
Ez nagyon kényelmes a piros lámpánál, de idegesítő parkoláskor, előre-hátra igazítva a kocsit, amikor mindig csak egy kis rántással tudsz elindulni és ki kell kapcsolnod az Auto Holdot, hogy ne rángatásokkal, bakugrásokkal parkolhass. Szerencsére a menü gyorselérésében ott van rá a megoldás, de a legtöbb autóban ezt sikerült jobban megoldani.
Nehezen értelmezhető az ablakemelő is, amely előretolva viszi lefelé az ablakokat és hátrahúzva emeli őket. Meg lehet szokni, de az ellenkezője logikusabb volna.
Hét különböző keménységű szivacsból készültek az ülések, hogy komfortosan és egészségesen támasszák a habtestedet és elöl még szellőztetni is lehet őket, de a vezetőülés így sem az igazi. Határozatlan a tömése, nem tart jól, kicsit rövid az ülőlapja, nem állítható a dőlésszöge, csak a magassága. Nem bántóan kényelmetlen, csak a jó nem ilyen.
Aki nem tudja, az autó melyik végén vannak a hajtó féltengelyek, annak is fel fog tűnni, hogy ezzel a kocsival sokkal jobb menni, mint az Omoda 5-tel vagy a BYD Atto 3-mal. Nem kis részben azért, mert a C10 hátsókerék-hajtású.
Ahhoz képest, hogy az Európára szabadított kínai autóinvázióban menyire egyoldalú futóműhangolással érkezik egy csomó autó, a Leapmotor C10 sokkal szerencsésebb adottságokat villantott. Nem billeg nagyokat a gyorsan vett kanyarokban, teljesen semlegesen sodródik, nem tolja se az orrát, se a fenekét, ha túl bátran indítod a kanyart.
Szintetikus a kormányérzet és kevés a visszajelzés a kerekek felől, viszont az autó közvetlenül reagál, kis mozdulattal ívre tehető és kormányerők jól igazodnak az üzemmódokhoz. Sportban talán túlzott tartóerőket igényel a kormány, de ez ízlés dolga is, nekem tetszett így. Nem ez a kisember Porsche Macanja, de nagyon jót autózhatsz vele földúton, laza talajon, keresztben véve a váltott kanyarokat.
Ha túlságosan elkapna a hév, relaxációs üzemmódokkal csendesedhetsz le hazafelé, vízcseppek hangjával az esőerdőből, bambuszerdő neszeit hallgatva, csendes forrás csobogását, óceáni hullámzást vagy szentjánosbogarak rajzását fülelve. A nyugodt haladást támogatja az alapos zajszigetelés és a szépen zengő, 12 hangszórós audiorendszer is.
Sok más villanyautóban is hasonlóan kellemetlen a fékpedálérzet, messze van az egzakttól az adagolhatóság, mert a fék enyhe lassításra is erősen reagál. De a lassulás, amit az autó produkál, kitűnő. A német Auto Motor und Sport 34,1 méteres fékutat mért.
Költségek
Style és Design felszereltséggel kapható az autó, utóbbi járt tesztünkön. 15 990 00 Ft a Style listaára, 700 ezer forinttal indul feljebb a Design 16 690 000 forintért. Magánügyfeleknek mindkettőből egymillió forint az engedmény, tehát nekik 14 990 000 Ft illetve 15 690 000 forint a vételár.
Nagyon rokonszenves az árképzésben, hogy akinek jobban fekszik a 970 km-es összhatótávú, benzines hatótávnövelős modell a nagyobb akkus villanyautónál, az fillérre azonos áron hazaviheti egyiket és másikat is.
|A Leapmotor C10 és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford Capri Style (52 kWh, 393 km, 170 LE)
|17 050 000
|Hyundai Ioniq 5 Prime (62,9 kWh, 440 km, 170 LE)
|16 799 000
|Leapmotor C10 BEV Design (69,9 kWh, 420 km, 218 LE)
|16 690 000
|Tesla Model Y Standard (nincs adat, 534 km)
|16 669 900
Minden fontos biztonsági tétel alapáron jár mindkét modellben, de a Style a jó megoldás, mert az alapverzióhoz nincs sülésfűtés. A kormány és az első ülések fűtésén kívül a Design többletfelszereltségébe a sötétített hátsó oldalablak és szélvédő, a 18 helyett 20 collos felni, a LED-es hátsó lámpa animált fénye, az Ökotex-tanúsítványos műbőrülés és a motoros csomagtérfedél-mozgatás tartozik.
420 km a WLTP-ciklusban mért hatótávolság, teljes töltöttséggel pont ennyit írt ki
az autó a műszerfalon. Az 1980 kilós önsúlyú autóban egy 205 km-es úton a hatótáv 65 százaléka lett oda.
Ezzel az aránnyal az autó elvileg 338 km megtételére képes egy töltéssel a nem túl hideg koraőszi időben, amiből 20,6 kWh/100 km fogyasztás adódik. Ez nem vészes, de ennél jóval kisebb, 13,2-19,6 kWh/100 km közötti számokat láttam a kijelzőn. Comfortról a takarékos Eco üzemmódba váltva 7-8 százalékkal nőtt a kiírt hatótáv.
Előnyös az autóra adott hat év/150 000 km-es általános garancia is, amit a 160 000 kilométerig vagy az autó 8 éves koráig érvényes akkugarancia egészít ki.
Értékelés
A kínai autók között mindenképp a különbek közé sorolandó a Leapmotor C10, amely további fejlesztésekkel és finomhangolásokkal sokkal jobb autóvá válhatna, mert tágassága, felszereltsége és agilitása jó alapokat teremt ehhez.
De amikor vannak autók, amelyeknek nem a tükréhez kell érinteni az indítókártyát és nem dudálnak egy kínosan hangosat az ajtó bezárása mellé, miért döntenénk olyan autó mellett, amely minden közös utunkat ezekkel a kellemetlenségekkel foglalja keretbe, ráadásul a vezetőtámogató rendszereivel is sokat elvesz abból az örömből, amit a hátsókerék-hajtású, kezes és stabil SUV ad?
|Mellette – Ellene
|
|