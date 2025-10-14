Bejutni sem egyszerű az autóba, mert az ajtókon nincs gomb a nyitáshoz, mint egy szabadkezes rendszerű Lagunán, Mégane-on, Swiften volt húsz éve. Kénytelen vagy a visszapillantó tükör egy bizonyos pontjához közelíteni az indítókártyát az ajtónyitáshoz.

Emiatt nem tudod a járda felől először a csemetéket biztonságba helyezni, a bal külső visszapillantó felől kell kezdeni az autó megközelítését. Ennél még kellemetlenebb, hogy az autó megérkezve dudaszóval nyugtázza az ajtók zárását.

Gazdaságos, kényelmes és sportos üzemmód közül választhatunk. Normálisan paraméterezett beállítások ezek, szélsőségek nélkül, de jól kivehető különbségekkel az autó viselkedésében. Egyedül Eco üzemmódban kellene finomítani a gázreakción, hogy pánikszerű, hirtelen gázadáskor hamarabb, kisebb átmenettel kapjon erőre a motor.

Sok elektromos autó hat gyengébbnek a teljesítményadatánál, itt viszont érzésre is megvan mind a 218 lóerő. A tesztelt Leapmotor C10 határozottan, lelkesen gyorsul és akkor is jó erőben van, ha fél alá merült az akkumulátor töltöttsége.

A villamos gép finoman szabályozott ereje parkoláskor jól adagolható, nem ugrik meg vele az autó, amikor centiznél. Jól eltalálták a tartott gázt is: az Omoda EV5 aprókat rángatva ingadozott a hajtás-nem hajtás határán, a nagyobb, de nem drágább C10 képes békében egyenletes sebességgel haladni.

Hamar észrevéteti magát a bal oldali A-oszlop tövéből leselkedő arcfelismerő kamera, mert azonnal jelzi, ha valamiért épp nem mereven előrefelé nézünk. Ezen kívül még 16 segédrendszer működik az autóban, a többségük vezetőtámogató helyett vezetőkeserítő funkcióval bír.

Egyszerre inadekvát és agresszív beavatkozásaik főleg azért kiábrándítóak, mert végre itt egy kínai autó, amelyet futóműhangolása, motorereje, súlypontja, a legfontosabb alapadottságai többre tennének hivatottá.

Szokatlanul esendő a távolságtartó tempomat, amely Tesla-stílusban, az irányváltó kar kétszeri lehúzásával aktiválható a sávtartó, önvezető funkciókkal együtt. Az autó bizonytalan a sávok azonosításában, ennek jeleként az M0-s kanyarjaiban a külső sávban kapaszkodó teherautók miatt kicsit befékez, aztán gyorsít, aztán fékez, gyorsít. De legalább az utoljára leolvasott sebességhatár túllépésekor érkező hangjelzés gyorsan elcsendesíthető a gyorsmenüből az érintőképernyőn.

Sajátságosan működik az automatikus rögzítés funkció megálláskor. Az iparági konszenzus alapján megállás után még egyet kell nyomni a fékpedálon az Auto Hold aktiválásához, itt viszont azonnal rögzül az autó, ha aktív ez a funkció és megállunk.

Ez nagyon kényelmes a piros lámpánál, de idegesítő parkoláskor, előre-hátra igazítva a kocsit, amikor mindig csak egy kis rántással tudsz elindulni és ki kell kapcsolnod az Auto Holdot, hogy ne rángatásokkal, bakugrásokkal parkolhass. Szerencsére a menü gyorselérésében ott van rá a megoldás, de a legtöbb autóban ezt sikerült jobban megoldani.

Nehezen értelmezhető az ablakemelő is, amely előretolva viszi lefelé az ablakokat és hátrahúzva emeli őket. Meg lehet szokni, de az ellenkezője logikusabb volna.

Hét különböző keménységű szivacsból készültek az ülések, hogy komfortosan és egészségesen támasszák a habtestedet és elöl még szellőztetni is lehet őket, de a vezetőülés így sem az igazi. Határozatlan a tömése, nem tart jól, kicsit rövid az ülőlapja, nem állítható a dőlésszöge, csak a magassága. Nem bántóan kényelmetlen, csak a jó nem ilyen.

Aki nem tudja, az autó melyik végén vannak a hajtó féltengelyek, annak is fel fog tűnni, hogy ezzel a kocsival sokkal jobb menni, mint az Omoda 5-tel vagy a BYD Atto 3-mal. Nem kis részben azért, mert a C10 hátsókerék-hajtású.

Ahhoz képest, hogy az Európára szabadított kínai autóinvázióban menyire egyoldalú futóműhangolással érkezik egy csomó autó, a Leapmotor C10 sokkal szerencsésebb adottságokat villantott. Nem billeg nagyokat a gyorsan vett kanyarokban, teljesen semlegesen sodródik, nem tolja se az orrát, se a fenekét, ha túl bátran indítod a kanyart.

Szintetikus a kormányérzet és kevés a visszajelzés a kerekek felől, viszont az autó közvetlenül reagál, kis mozdulattal ívre tehető és kormányerők jól igazodnak az üzemmódokhoz. Sportban talán túlzott tartóerőket igényel a kormány, de ez ízlés dolga is, nekem tetszett így. Nem ez a kisember Porsche Macanja, de nagyon jót autózhatsz vele földúton, laza talajon, keresztben véve a váltott kanyarokat.

Ha túlságosan elkapna a hév, relaxációs üzemmódokkal csendesedhetsz le hazafelé, vízcseppek hangjával az esőerdőből, bambuszerdő neszeit hallgatva, csendes forrás csobogását, óceáni hullámzást vagy szentjánosbogarak rajzását fülelve. A nyugodt haladást támogatja az alapos zajszigetelés és a szépen zengő, 12 hangszórós audiorendszer is.

Sok más villanyautóban is hasonlóan kellemetlen a fékpedálérzet, messze van az egzakttól az adagolhatóság, mert a fék enyhe lassításra is erősen reagál. De a lassulás, amit az autó produkál, kitűnő. A német Auto Motor und Sport 34,1 méteres fékutat mért.