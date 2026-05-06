A Chery, Kína legnagyobb autóexportőre idén is az éves tavaszi nagy kínai autókiállításhoz, a Pekingi Autószalonhoz kapcsolta saját konferenciasorozatát. Összesen 2700 vendéget hívtak meg a pekingi kiállításra a standjukhoz, majd pedig az innen alig 1100 kilométerre, Anhui tartományban található Wuhu városkába (kínai mértékkel ez tényleg nem nagy város, mindössze 3,5 millióan lakják), ahol a Vezess képviseletében számos díszvacsorán, sajtó- és partnertájékoztató konferencián, egy éles törésteszten és rendkívül rövid tesztvezetéseken vettem részt.

Hogy néz ki egy tesztvezetés a Cherynél az Éves Nagy Wuhui Nemzetközi Gigarendezvényen?

A több ezer meghívott üzleti partnert, újságírót, influenszert kis csoportokra bontva buszokkal elfuvarozzák vagy a gyár melletti állandó, vagy egy vidámpark melletti parkolóban kialakított alkalmi tesztpályára. Itt mindenkire felragasztanak egy betűjelzést, hogy tudjuk, ki melyik alcsoportba tartozik, és kezdődhet a móka. A móka pedig az, hogy tájékoztatnak minket: részegen nem vezethetünk, túl gyorsan menni pedig veszélyes, majd aláírunk egy veselemondási nyilatkozatot, odakísérnek minket egy autóhoz, hármasával beülünk, egy kínai sofőr demonstrálja a feladatot, majd sorban mi is elvégezzük a “tesztet”.

Ez a teszt lehet az, hogy felgyorsulunk 0-ról 100-ra, majd megállunk. Lehet az, hogy egy kibójázott 8-ason megyünk körbe kétszer. Olyan is volt, hogy jávorszarvas-teszteltünk, szigorúan maximum 70 km/h sebességgel. És ennyi. Tehát mintegy 2-3 percünk van arra, hogy ténylegesen vezessünk egy korábban nem látott modellt, egy meglehetősen egyszerű szcenárióban.

Az igazán vicces rész ezután következik: tapasztalatainkat egy tableten oszthatjuk meg a Chery képviselőivel. Tízes skálán kell bepötyögni, mennyire vagyunk elégedettek például az általunk egyszer-kétszer felgyorsított és lefékezett autó műszerfalán megjelenített információkkal, vagy a csomagtere méretével. Végül pedig azt is meg kell adnunk, mennyivel tartjuk reálisnak olcsóbban vagy drágábban adni egy Cheryt egy hasonló, mondjuk, Kiánál.

A móka abszolút csúcspontja pedig az, amikor kicsit összekeverednek a dolgok, és egy elektromos kiskocsi iszonyú rövid vezetése után az a kérdés, hogy mennyivel legyen ez olcsóbb, mint egy kompakt benzines Kia SUV. És ilyenkor hiába próbáljuk elmondani, hogy rossz doksit nyitottak meg, egy másik kocsiról kellene véleményt mondanunk, mint amiben ültünk, mert angolul gyakorlatilag senki nem beszél a tesztszemélyzetben.

Összességében azonban már ez is előrelépés, hiszen évekkel ezelőtt arra a kérésre is furán néztek Kínában, hogy ki akarjuk próbálni az új autókat. Szóval lassan, de sikerül az európai újságíróknak is hatást gyakorolni a kínai nagyágyúkra is. A visszajelzést pedig komolyan veszik, a kínai gyártók másként működnek, mint az európaiak, nem az előre tervezett facelift-kor (3-4 után) módosítanak egy modellen, de ha kell pár hónap után, a modell életciklusa alatt többször is, ha a visszajelzés az, hogy valami nem tetszik a közönségnek.

Az ultrarövid tesztek mellett még csak alig létező, vagy legalábbis nálunk ismeretlen modelleket, prototípusokat is körbejárhattunk, amiket a tesztpályák mellé parkoltak le a Chery emberei. Sőt: ha sikerült kideríteni, kinél van a kulcs, örömmel be is ültünk be pár percre azokba a szinte egy másik univerzumban létező kocsikba, amiket kérésünkre kinyitottak nekünk.

80 képben és képaláírásban a Vezess közönségének is elmesélem, milyenek voltak ezek a villanásszerű élmények néhány új Chery modellel. Remélem, nem keverem össze őket én is, mint a kínaiak.

