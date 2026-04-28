Elsőre nem találtam a helyem az RS 3-ban, nekem túl magas az ülés alapszintje. Nyúltam azonnal az állításért, de nem volt lentebb. Később azonban ez mit sem számít, egyszerűen annyira másra kell koncentrálnod. Például a döbbenetes tempóra.

Ugyanígy voltam a kormánnyal is, felesleges divatmajmolásnak tűnik a szögletesítése (A Porsche vajon miért nem csinál ilyet?), de végül nincs jelentősége, mert annyira direkt az áttétel, hogy nagyon ritkán kell átfogni, leginkább Y-fordulónál. A kormány maga vékony, az Alcantara miatt nagyon jól tapad a kezedbe.

Aztán beindítod a motort, és a képernyőn megjelenik az 50 éves évfordulóra emlékeztető felirat, neked pedig eszedbe jut, milyen szerencsés vagy, hogy ezt az autót hajthatod. És milyen jófejek az audisok, hogy a Rheingau régióba tették a programot, hogy a parkolóból kihajtva bármerre is indulsz, kanyargós dimbes-dombos, hibátlan minőségű vidéki utak várnak, minimális forgalommal.

Nehéz visszaadni, hogy milyen is az autó viselkedése, mert annyira messze van a közúti használattól, már ha nem csak gurulgatsz vele, hanem úgy rendesen meghajtod.

Leginkább szimulátorra emlékeztet a működése. Mintha a gondolataid kiterjesztése lenne az autó, ha gázt adsz, akkor késedelem nélkül hátba rúg, ha fékezel, akkor kiveti a horgonyt, kanyarban egyszerűen pedig elfordul. Egyszerűen hangzik, de itt a normalitásól nagyon messze lévő sebességekkel történik ez meg. Ott, ahol egy hétköznapi autó 90-ről lassít, hogy elforduljon, az RS3 ezzel a futóművel 130-ról gyorsít.

Úgy érezni, az autónak ilyen körülmények között nincsenek korlátai. A sofőr a gyenge láncszem, egyébként az autó szinte bárhol, bármikor elfordul. A hosszú elnyújtott kanyarokban olyan gyorsulás érhető el, amely miatt egyszerűen belepréselődsz az ülésbe. Űzheted, hajthatod, nem fárad.

Mindezt pedig úgy, hogy a legkomfortosabb, közúti módban próbáltuk a futóművet. Azon a néhány útegyenetlenségen, repedésen, amivel találkoztunk, finoman lépett át, miközben a karosszéria szinte billenés nélkül vett bármilyen kanyartempót.

Ebben persze nagy szerep volt a Pirelli P Zero R gumiknak is, amelyek olyan puhák, hogy megálláskor számos apró kavics volt beléjük ragadva. De innen is van feljebb, mert ha valaki szeretné, kérhetők Trofeo R variánsok is, amelyek szintén használhatóak utcán, de versenypályán vannak elemükben. Nehéz elképzelni, a tapasztaltak után még van fentebb.

Olyan magasa a tapadási szint a competition limitedben, hogy a gyomrod mozgása és az agyad vérellátása egy idő után jelzi, hogy ideje pihenni. A sofőrnek még könnyebb, mert ő a vezetésre fókuszál, de utasként jóval nehezebb. Szuszogtunk is a jobb egyben bőszen.

Ez az autó bizonyítja, hogy nem szükséges szélsőségesen nagy teljesítmény a brutális tempóhoz. Az aktív hajtás olyan ügyesen osztja el a nyomatékot, hogy extrém módon túl kell vállalni a kanyart, hogy elérd azt, hogy az autó sodródjon, a gumik sírjanak. De egy pillanattal később máris lövedékként száguldasz a következő egyenesben.

A motorjában semmi késedelem, nem ismeri a turbólyuk fogalmát, lazán forog és tör a maximális 7000-es fordulatszám felé. Használhatod, mint egy versenyautót, azaz magas fordulatszámon, de olyan széles a csúcsnyomaték tartománya (2250-5600), hogy azzal is jól lehet boldogulni, ha a közepes fordulaton használod.

Arra kell figyelni, hogy a motor nagyon gyorsan forog le, többször beleszaladtam a tiltásba. Rábízhatod magad az automatára, ha csak sportosan autózol, de ha igazán gyors akarsz lenni, akkor a kézi kapcsolás kell. Itt van egy gyenge pont: túl rövidek a váltófülek.

Ami még hagyott egy kis hiányérzetet, az a kipufogóhang: ehhez az autóhoz visító vadság illene. Persze a szabályok már nem sokat engednek meg. Ugyanakkor a változtatható vezérlésű RS sportkipufogó a menetmódnak megfelelően megteszi, amit lehet, így RS Performance és RS Torque Rear üzemmódokban a szelepek korábban nyitnak, így kicsit javul a hangélmény. Persze igazából sosem túl sok, de ad egy mély tónust a vezetés mellé.

Érezhették ezt az Audinál is, mert a limitált modellben a tűzfalon csökkentették a szigetelést (most már csak a hővédelem van ott), hogy az azonosíthatóan öthengeres motorhang intenzívebben jusson el az utasokhoz.