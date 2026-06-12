Nem sokáig élvezhette a kölcsönkapott sportkocsi teljesítményét az a 28 éves férfi, akit Kelet-Stájerországban, az A2-es autópályán mértek be. A stájer rendőrség közlése szerint a nagy teljesítményű, olasz gyártótól származó sportautó – feltehetően Lamborghini – Graz irányába haladt, amikor a közlekedési rendőrség 214 km/órás sebességgel mérte be.

Az eset június 4-én, csütörtök délután történt. A jármű először egy civil rendőrautó egyenruhásainak tűnt fel, majd rádión érkezett az információ, hogy a sportkocsit korábban már bemérték. A rendőrök végül az Arnwiesen pihenőhelynél terelték le az autót az autópályáról, és ott ellenőrizték a sofőrt.

A 28 éves, grúz állampolgárságú férfitól a helyszínen ideiglenesen elvették a jogosítványát. A sportkocsit szintén előzetes intézkedésként lefoglalták, mivel Ausztriában a szélsőséges gyorshajtásoknál már nem csak pénzbírságra és vezetői engedély bevonására számíthatnak az autósok.

A férfi nem a saját autóval hajtott, így a hatósági vizsgálat után a Hartberg-Fürstenfeld kerületi hatóság úgy döntött, hogy a járművet visszaadják az eredeti tulajdonosának. De a sofőr így sem ússza meg következmények nélkül.

Ausztriában 2024 óta különösen szigorúan lépnek fel az extrém gyorshajtókkal szemben: bizonyos esetekben az autó ideiglenes lefoglalása mellett akár végleges elkobzás és árverés is jöhet, de ez jellemzően akkor merül fel, ha a jármű az elkövető tulajdonában van.

Magyarországon is terítéken a renitens gyorshajtók autóinak lefoglalása: