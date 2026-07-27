Nehezen magyarázható baleset rögzített az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája az M4-es autóúton. Amellett, hogy száraz, napos idő volt, forgalom is alig zavarta a közlekedőket az autóúton.

Két jármű érkezett a külső sávban, a hátulról érkező egyenletes tempóban utolérte az előtte szabályosan haladó autót. De nem kerülte ki, hanem fékezés nélkül belehajtott.

Az elől haladó jármű a lökés következtében a szalagkorlátnak ütközött, majd négyszer megpördült. Az MKIF Zrt. köszönetet mondott azoknak, akik megálltak segíteni a helyszínen.

Noha a baleset oka nem derült ki, az autópálya-kezelő felidézett egy holland kutatást. Ebben azt állapították meg, hogy a hagyományos tempomat 12, az adaptív pedig nagyjából két százalékkal növeli a balesetek kockázatát. Egyes vezetéstámogató rendszerek ugyanis hamis biztonságérzetet adhatnak, a sofőrök figyelme, koncentrációja csökkenhet.

Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon! Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen, és biztonságos körülmények között intézd el a hívást!