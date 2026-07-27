A svájci turista videózta le azt az abszurd szállítási bravúrt, melyet még július elején mutatott be egy olasz autós.

A Citroën C1-es ugyan egy szerethető térülő-forduló városi mini, de már egy nagybevásárlásra sem ideális, egy olasz autós ugyanakkor mégi valahogy begyömöszölt egy pónilovat a mindössze 3,4 méter hosszú autócskába.

A felvétel egy Pouzzoliból Ischia szigetére tartó komp fedélzetén készült, a videón jól látszik, hogy a ló feje a tetőt, fara a hátsó szélvédőt érinti. Ez már önmagában is lelketlen, ráadásul biztonsági kockázatot jelent, de ha hozzátesszük, hogy a szállítás idején 31 Celsius-fok volt a hőmérséklet, egyenesen állatkínzásról beszélhetünk.

Így gondolta a felvételt készítő turista is, aki meg is kereste a hajó személyzetét, jelentette, hogy mit látott. Állítólag azt mondták neki, hogy tudnak a lovas autóról, de végül semmilyen hatóságot nem értesítettek, írja a Ouest-France.

Olaszországban politikai szintre emelkedett az eset, miután egy állatvédő aktivistának köszönhetően virálissá vált a poszt, egy parlamenti képviselő is követelte már az autós azonosítását, illetve hogy a pónit vegyék el a gazdájától. Az ügy egyelőre itt tart, sem a kegyetlen gazdáról, sem a lovacska állapotáról nem tudni többet.