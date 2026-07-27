A közúti kísérleti tesztelés célja az elektromos, igényvezérelt és önvezető közlekedési rendszerek, valamint az ezek működéséhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése.

A város útjain két, jól felismerhető, zöld-fehér, illetve zöld-fekete színű, „ÖNVEZETŐ JÁRMŰ” felirattal ellátott tesztautó közlekedik majd. A tesztelés kezdetben meghatározott útvonalakon történik, a működési terület pedig a tapasztalatok és az eredmények alapján fokozatosan bővülhet.

Mindkét autóban folyamatosan jelen lesz egy megfelelően képzett biztonsági járművezető, aki figyelemmel kíséri a jármű működését, és „szükség esetén azonnal át tudja venni az irányítást.” A teszteket a ZalaZONE végzi.

A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják és ellenőrzik az autonóm funkciók működését. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra.