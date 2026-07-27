A Volkswagen magyarországi forgalmazójának weboldalán 8 990 000 Ft-os indulóárral szerepel a vadonatúj ID. Polo. Ez akkor is rendkívül jutányos egy tisztán elektromos modellért, ha (1) nem végleges, csak előzetesen ajánlott árról van szó, amely (2) már tartalmazza a bevezetéskori árkedvezményt, illetve (3) ez a bizonyos, kedvező áron kínált modellváltozat majd csak augusztustól lesz rendelhető.
Az árcsökkentés kulcsa, hogy mindenből kisebbet kap a variáns: az akkumulátor 52 helyett 37 kWh kapacitású, a motorteljesítmény nem 211, hanem 116 lóerő – lesz majd egy köztes, 135 lóerős hajtáslánc, ezt azonban egyelőre nem látni a hivatalos konfigurátorban -, és a felszereltség is alacsonyabb, mint eddig.
Ugyanakkor a kisebb akku sem szükségmegoldás: akár 90 kW-tal tölthető, így 10%-ról 23 perc alatt jut el 80%-ra.
A 9 millió forint alá belőtt ID. Polo Trend hazai felszereltsége még nem ismert, de a legfontosabb európai piacokon vezetőtámogató funkciók széles körével, LED-es fényszórókkal, 10 colos digitális műszeregységgel, 13 colos infotainment érintőképernyővel, digitális klímavezérléssel és műbőr borítású kormánykerékkel kínálják.
A 9 millió forint alatti induló árral, ha meg nem is szorongatja a piac eddigi legolcsóbb szereplőit a Volkswagen, de valós alternatívát ajánl melléjük. A Dacia Spring jelenleg nem rendelhető Magyarországon, a Leapmotor T03 induló ára 7 490 000 Ft. A Citroën ë-C3 8 290 000 Ft-nál indul, és az ë-C3 Aircrossért is csak 200 ezer forinttal többet kérnek el, ugyanannyit, mint a vele műszakilag azonos Opel Fronteráért. A BYD 7 999 000 forintra lőtte be a Dolphin Surf kezdő árát, a Dongfeng Box 8 699 000 forinttól elérhető (ezek jellemzően kedvezményes, a cikk írásakor érvényes árak.)
Alacsony árfekvésű villanyautók
|VW ID. Polo
|Dacia Spring
|Leapmotor T03
|BYD Dolphin Surf
|Citroën ë-C3
|Dongfeng Box
|Citroën ë-C3 Aircross
|Opel Frontera
|Hosszúság
|mm
|4053
|3701
|3620
|3990
|4015
|4030
|4395
|4385
|Szélesség
|mm
|1816
|1583
|1652
|1720
|1813
|1810
|1795
|1849
|Magasság
|mm
|1530
|1489
|1577
|1590
|1577
|1570
|1633
|1635
|Tengelytáv
|mm
|2600
|2423
|2400
|2500
|2540
|2660
|2670
|2670
|Csomagtér
|liter
|441/ 1240
|308/ 1004
|210/ 880
|308/ 1037
|400/ 1200
|326/ 945
|460/ 1600
|460/ 1600
|Akkumulátor kapacitása
|kWh
|37
|24,3
|37,3
|30
|30
|31,4
|44
|44
|Motor-teljesítmény
|kW /LE
|85/ 116
|52/ 70
|70/ 95
|65/88
|83/ 113
|70/ 95
|83/ 113
|83/ 113
|Hatótávolság*
|km
|334
|225
|265
|220
|212
|240
|302
|310
* A WLTP mérési szabvány szerinti teszt alapján megállapított, elméleti érték. A tényleges hatótávolság rendszerint ennél kisebb. (Más villanyautók valós képességeit tesztek alapján látva, az akkumulátor mérete alapján a Volkswagen és a Dacia megadott hatótávértéke is igen ambiciózus – szerk.)