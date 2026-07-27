A Volkswagen magyarországi forgalmazójának weboldalán 8 990 000 Ft-os indulóárral szerepel a vadonatúj ID. Polo. Ez akkor is rendkívül jutányos egy tisztán elektromos modellért, ha (1) nem végleges, csak előzetesen ajánlott árról van szó, amely (2) már tartalmazza a bevezetéskori árkedvezményt, illetve (3) ez a bizonyos, kedvező áron kínált modellváltozat majd csak augusztustól lesz rendelhető.

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Az árcsökkentés kulcsa, hogy mindenből kisebbet kap a variáns: az akkumulátor 52 helyett 37 kWh kapacitású, a motorteljesítmény nem 211, hanem 116 lóerő – lesz majd egy köztes, 135 lóerős hajtáslánc, ezt azonban egyelőre nem látni a hivatalos konfigurátorban -, és a felszereltség is alacsonyabb, mint eddig.

Ugyanakkor a kisebb akku sem szükségmegoldás: akár 90 kW-tal tölthető, így 10%-ról 23 perc alatt jut el 80%-ra.

A 9 millió forint alá belőtt ID. Polo Trend hazai felszereltsége még nem ismert, de a legfontosabb európai piacokon vezetőtámogató funkciók széles körével, LED-es fényszórókkal, 10 colos digitális műszeregységgel, 13 colos infotainment érintőképernyővel, digitális klímavezérléssel és műbőr borítású kormánykerékkel kínálják.

A 9 millió forint alatti induló árral, ha meg nem is szorongatja a piac eddigi legolcsóbb szereplőit a Volkswagen, de valós alternatívát ajánl melléjük. A Dacia Spring jelenleg nem rendelhető Magyarországon, a Leapmotor T03 induló ára 7 490 000 Ft. A Citroën ë-C3 8 290 000 Ft-nál indul, és az ë-C3 Aircrossért is csak 200 ezer forinttal többet kérnek el, ugyanannyit, mint a vele műszakilag azonos Opel Fronteráért. A BYD 7 999 000 forintra lőtte be a Dolphin Surf kezdő árát, a Dongfeng Box 8 699 000 forinttól elérhető (ezek jellemzően kedvezményes, a cikk írásakor érvényes árak.)

Alacsony árfekvésű villanyautók

VW ID. Polo Dacia Spring Leapmotor T03 BYD Dolphin Surf Citroën ë-C3 Dongfeng Box Citroën ë-C3 Aircross Opel Frontera Hosszúság mm 4053 3701 3620 3990 4015 4030 4395 4385 Szélesség mm 1816 1583 1652 1720 1813 1810 1795 1849 Magasság mm 1530 1489 1577 1590 1577 1570 1633 1635 Tengelytáv mm 2600 2423 2400 2500 2540 2660 2670 2670 Csomagtér liter 441/ 1240 308/ 1004 210/ 880 308/ 1037 400/ 1200 326/ 945 460/ 1600 460/ 1600 Akkumulátor kapacitása kWh 37 24,3 37,3 30 30 31,4 44 44 Motor-teljesítmény kW /LE 85/ 116 52/ 70 70/ 95 65/88 83/ 113 70/ 95 83/ 113 83/ 113 Hatótávolság* km 334 225 265 220 212 240 302 310

* A WLTP mérési szabvány szerinti teszt alapján megállapított, elméleti érték. A tényleges hatótávolság rendszerint ennél kisebb. (Más villanyautók valós képességeit tesztek alapján látva, az akkumulátor mérete alapján a Volkswagen és a Dacia megadott hatótávértéke is igen ambiciózus – szerk.)