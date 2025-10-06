Rövid egymásutánban összes típusát megújította a Dacia, a Bigstertől és a Dustertől kezdve a Sanderóig és a Joggerig. Ezekről két etapban ömlesztve írt a Dacia, külön figyelmet szenteltek ezzel szemben a Springnek, amely mindegyiknél fontosabb újdonságokat vezet be a következő modellévre.

Kezdjük a legkevésbé fontossal: jön egy új szín seafoam, azaz tengeri hab néven; ezt a fotók egy részén láthatod, ahogy az első és a hátsó lökhárító megújult betétjét is.

14 fotó

Jön két vadonatúj villanymotor: a korábbi 45 és 65 lóerős elektromos gépek helyébe egy 70 és egy 100 lóerős lép. Ezek elsősorban 80 és 120 km/óra között biztosítanak nagyobb (akár +20%) erőt és nyomatékot, azaz országúton és autópályán kényelmesebben, magabiztosabban használható a Spring. Ebben a sebességtartományban (80-120 km/óra) korábban 14, illetve 26,2 másodpercig tartott a gyorsulás, most viszont már a gyengébbik modellnek is elég 10,3, a 100 lóerősnek pedig egészen bravúros 6,9 másodperc – ez meghatározó jelentőségű, ha például autópályára próbálunk felhajtani a gyorsítósávon.

Ezzel párhuzamosan az akkumulátort is lecserélték. A teljes Renault-csoportban most először alkalmaznak lítium-vasfoszfát technológiát, az új akkumulátor biztonságos, tartós és olcsóbban gyártható, mint az eddig alkalmazott nikkel-mangán-kobalt egység. A teljes kapacitás ugyanakkor csökkent, 26,8-ról 24,3 kWh-ra.

A lecserélt fődarabok, valamint a módosított aerodinamika – elöl, oldalt és hátul a légörvénylést csökkentő, új idomokat találunk – jóvoltából ugyanakkor csökkent az energia-felhasználás, a korábbi 13,5 / 14,1 kWh/100km helyett 12,4 kWh/100km-re, így a kisebb akku ellenére változatlan, 225 kilométeres a vegyes üzemű hatótávolság.

A vezethetőséget egyrészt az új akkumulátor merevebb beépítő keretéből adódó, fokozott szerkezeti szilárdság, másrészt a szintén ugyanerre visszavezethető, kedvezőbb tömegelosztás, harmadrészt a futóművet érintő fejlesztések javítják. Ennek keretében erősebb fékrásegítést, valamint most először kanyarstabilizátorokat alkalmaztak, továbbá áthangolták a lengéscsillapítókat és a rugókat. A belépő verzió kivételével mostantól mindenütt alapáras a 15” keréktárcsa, ami javítja a menetstabilitást.

Az akkumulátor egyenáramról a korábbi 30 helyett 40 kW-tal tölthető, így 20-ról 80%-ra mindössze 29 percig tart eljutni. A szériakivitelű 7 kW-os váltóáramú töltő a korábbi 4 helyett 3 óra alatt tölt 20-100%-ra, míg háztartási konnektorra csatlakozva 10 óra 11 perc alatt végez a töltéssel az autó.

Bevezetésekor egyedül volt a piacon, ma már többen is versengenek a viszonylag olcsó elektromos járművek kategóriájában Európában: