Ahogy arra számítani lehetett, a Toyota-csoport elkészítette a Highlander EV prémium átiratát, és ami szintén nem meglepő, a Lexus TZ nem csak esztétikai szempontból, de tudását tekintve is felülmúlja a tömegpiaci terméket.

Az első sori ülések például új generációs szerkezetre épülnek: a vázra különálló modulként szerelik rá a párnázati elemeket, amivel helyet takarítanak meg, és modern megjelenést érnek el.

Minden ülés fűthető – a leghátsó kettőnél opcióként –, a négy darab különálló ülés az első két sorban szellőzést is kapott. A három szingli utasüléshez kihajtható lábtámasz társítható, a műszerfal alatt hősugárzó fokozza a legelöl utazók kényelmét.

Állítólag a harmadik üléssort is felnőttekre méretezték, az utastér fölé a Lexus fennállásának legnagyobb panoráma napfényteteje borul.

A kezelőfelület a műszerfalon és a kormánykeréken egyaránt síkba süllyesztett, de nyomásra haptikus visszajelzést adó gombokat alkalmaz. Ezek használaton kívül láthatatlanok, és csak a háttérvilágítás aktiválásakor bontják meg a felület egységét.

Az oldalajtók motorosan behúzzák magukat. Belső felületüket több rétegből felépített bambuszdekor borítja, a vékony lemezek között elrejtett fényforrások a beltéri hangulatvilágítás aktiválásakor felragyognak.

A Lexus TZ 5100 mm hosszú, tengelytávja 3050 mm – a Lexus RX azonos értékei 210, illetve 200 mm-rel kisebbek.

A vezetői környezetet egy formázott, 12,3 colos digitális műszeregység, valamint egy 14 colos központi infotainment érintőképernyő alkotja. Utóbbi helyett dupla méretű kijelző is elérhető, amely belóg az utas elé. A panelek becsillogásgátló bevonatot kaptak.

Az opcióként rendelhető, 21 hangszórós Mark Levinson audiorendszer hangkép-beállításai között egy kifejezetten a hátul utazókra összpontosító hangolás is megtalálható.

Kulcs helyett okostelefonnal nyitható és indítható az autó; a rendszer akkor is működik, ha lemerült a telefon.

A csomagtartó hat utas mellett 290 literes, elfér hátul négy 55 literes táska. Mindkét hátsó üléssor lehajtható, így akár 2017 literig bővíthető az üreg, ekkor akár kettő kerékpárt is bepakolhatunk a TZ-be.

Kiemelt hangsúlyt fektettek a zajkomfortra. Pontosan kimért pontokon helyeztek el hang- és rezgéselnyelő elemeket, az ablakok vastag üvegből készültek, a motor extra burkolatot kapott, a külső tükör áramvonalas burkolatot kapott. A TZ összességében a legcsendesebb Lexus SUV, amihez a 0,27-es közegellenállási együttható is hozzájárul.

A TZ mind a négy kereke hajtott és opciósan kormányzott is, utóbbi esetben mindkét irányban max. 4°-ot fordulhatnak el a hátsó kerekek. Manőverezésnél segít, hogy a fordulókör sugara az alapértelmezett 5,8 helyett 5,4 méteres.

A hátsó multilink felfüggesztést kifejezetten ehhez a modellhez fejlesztették (az nem világos, hogy a Toyota Highlander EV-hez képest is új-e, valószínűleg nem), elöl MacPherson rugóstagokat alkalmaz a Lexus TZ.

A regeneratív fékrendszer intenzitása öt fokozatban állítható, de a gázelvételkor jelentkező lassulás legerősebb fokozatban sem haladja meg a 0,2 g-t.

Az autó megkapja a Lexus RZ-ből már ismert szimulált kézi váltót, valamint egy hangszimulátort, amely akár a Lexus LFA V10-es hangzásával is képes aláfesteni az utazást.

Az első és hátsó tengely közötti nyomaték-megosztást gyorsítás során 60:40 és 0:100 között variálja a vezérlés, kanyarban ellenben 80:20 és 0:100 között változhat az arány.

A számos üzemmód között van egy, amely úgy szabályozza az összkerék-kormányás, a fékerő-elosztás és az összkerékhajtás beállításait, hogy hossz- és oldalirányban minél kisebb legyen a karosszéria billenése, azaz kényelmesen utazhassanak hátul.

Európában egyetlen hajtáslánccal lesz rendelhető a TZ: mindkét motor 167 kW (227 LE) csúcsteljesítményt és 287 Nm maximális nyomatékot tud, de az összteljesítmény valamivel kisebb, mint ezek összege: legfeljebb 300 kW, 408 LE áll rendelkezésre. Ezzel 5,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára a menetkészen 2,63 tonnás monstrum. A legnagyobb vontatható tömeg 1,5 tonna.

Az új fejlesztésű akkumulátor kapacitása 95,8 kWh, ami a várakozások szerint 530 kilométeres WLTP hatótávolságot ad. Tölteni 22 kW-os fedélzeti töltővel vagy egyenáramról akár 150 kW-tal lehet, utóbbi esetben 35 percet vesz igénybe a 10-80%-os rutin. Újdonság a Lexusnál a motorral mozgatott töltőfedél.

Elvileg lesz egy kisebb, 77 kWh-ás akkuval szerelt verzió is, de erről a konfigurációról egyelőre nem árult el részleteket a gyártó.

Az autó támogatja az akkumulátor előkondicionálását, valamint a külső elektromos eszközök töltésére vagy működtetésére szolgáló V2L funkciót.

A Lexus TZ 2027-ben érkezik Európába.