„Már a piac is beárazta a kormányváltást? Rekordközelben a forint, szárnyal a BUX”, „Pályát váltott a forint”, „A várható magyar kormány hírére tovább erősödik a forint” – néhány cikkcím 2026 első negyedévéből, amikor hosszú esztendők óta nem látott szintre erősödött a forint. Benézett 375 alá is egy euró ára, miközben a múlt év nagyját 400 forint környéki árfolyam jellemezte.

Ugyanebben a negyedévben annyi 500 ezer euró körüli, vagy jóval afölötti vételárú luxusautót állítottak forgalomba Magyarországon, mint korábban soha három hónap alatt. A Datahouse szerint:

4 darab Lamborghini Revueltót,

3 darab Lamborghini Temerariót,

3 darab Aston Martin Valhallát,

3 darab Ferrari 12Cilindrit,

3 darab Ferrari 296 Speciale-t.

Egy 500 ezer eurós autónál 400 forintos árfolyamon 200 millió forintot kell utalni forintban, 380-as árfolyamnál 190 milliót. Az imént felsorolt sportautók közül többnek egymillió euró feletti az ára, itt már 20-30 millió forintot is jelenthet 20 forintos árfolyamkülönbség.

A luxuskategória tetején trónoló járműveknél eurós ár kerül a szerződésre a megrendelés időpontjában, de hogy az autó megérkezésekor euróban vagy forintban utalja a vételár nagyját a vásárló a budapesti szalonban, ezen a szinten már az ő kérése döntheti el.

Ennyire egyszerű lenne 10-20 millió forintot megspórolni egy luxusautón úgy, hogy elvileg az átadás időpontját sem a vevő mondja meg? Megkérdeztük.

Lamborghini: több megrendelő első negyedéves forgalomba helyezést kér

Története legerősebb negyedéve mögött áll a Lamborghini Budapest, és idén is be van hűtve a pezsgő. A nyitás évében 2 darab autót adtak át 2023-ban, 22 példányt 2024-ben, tavaly pedig már 35-öt, idén viszont 50-et terveznek – mondja a Vezessnek Bodonyi Ádám, a márka értékesítési vezetője.

Január eleje és március vége között 9 darab Urus szabadidő-autót is átadtak a 7 darab kétüléses sportkocsi mellett. Ez a 16 darabos negyedéves szám követi a tavalyi 35-ös egész évet, ám ha az 50-es célhoz nézzük, nem tűnik kiugrónak, pedig Bodonyi szerint nem véletlen a Q1-es remek eredmény.

A modell értékétől függően 30 ezer eurós (pl. Urus) vagy 35 ezres előleget (Revuelto, tesztünk itt olvasható) kérnek a Lamborghinik megrendelőitől, utána következik a több hónapos, akár egyéves várakozás. Ahogy telik az idő, a gyár jelez Budapestnek, a szalon pedig a megrendelőnek, hogy megvan a gyártás és az átadás várható hónapja.

Bodonyi szerint azonban létezik idehaza egy Nyugat-Európában nem tapasztalt szokás, miszerint a magyar vevők nem szeretik az őszi, téli átadási időpontokat. Többször volt rá példa, hogy módosítást és későbbi gyártási, valamint átadási időpontot kértek, aminek nem feltétlenül a devizaspekuláció az oka. Sokkal inkább a majd valamikor eladásra szánt jármű évjárata. Az értékesítési vezető szerint azzal kalkulálnak, hogy mondjuk három év múlva többet ér egy 2026. februári autó (és itt a 2026-on van a hangsúly), mint egy 2025. novemberi.

Az eurós vagy forintos utalással kapcsolatban azt mondta: az ár euróban van meghatározva, de lehet kérni forintos fizetést is.

36 fotó

A magyar Lamborghini-vásárlókról és extraárakról itt olvasható egy interjú az értékesítési vezetővel, aki elmondta: a tavaly bemutatott Temerario egyik hazai megrendelője már akkor utalta az előleget, amikor még azt sem tudta, hogyan néz ki majd az autó. Csupán annyi információt közölt előtte a gyár, majd jön a Huracán utódja.

Aston Martin: van, akinek az euró éri meg, van, akinek a forint

Az első negyedévben három igazán különleges járművet adtak át a régóta várakozó ügyfeleiknek: a Valhallákat még 2021-ben és 2023-ban rendelték meg tőlük. Alexa Attila értékesítési vezető szerint az elsőt még úgy foglalták le náluk az összesen 999 darabos szériából, hogy nem létezett az autó öt éve.

Az előleg mindhárom esetben 175 ezer euró volt, ezt most azért nem számítjuk át, mert nagyon más volt évekkel ezelőtt az árfolyam, és különböző időpontok rendelték meg őket. Ráadásul a gyártás pontos kezdése előtt újabb 175-175 ezer eurót kellett átutalni második foglalóként. Ez előtt még vissza lehetett volna lépni a vásárlástól, és akkor az első előleget visszakapja a vásárló, a másodikat pedig egyértelműen nem kellett volna befizetni.

11 fotó

Pontos vételárat nem mond Alexa, de ahogy korábban megírtuk,1,4-1,5 millió euró körül lehetett az egyedi járművek végső és teljes ára. Az értékesítési vezető szerint változó, hogy euróban vagy forintban fizet a megrendelőjük, kinek, hogy éri meg. Nem evidencia sem az eurós, sem a forintos utalás.

Nem Budapesten konfigurálta mindhárom Valhallát a magyar tulajdonosa, egyiket Nagy-Britanniában, az Aston Martin központjában. Külön vezetési képzés nincs az autókhoz, de egy évben van három versenypályás lehetőség, ahová csak a márka csúcskategóriás autóinak tulajdonosait invitálják meg. Ott instruktorok, mérnökök segítenek az ügyfeleknek a fejlődésben, többek között a Le Castellet és spielbergi versenypályán is adódik lehetőség a birtokolt jármű megismerésére.