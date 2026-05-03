A Miami Nagydíj időmérőjén a 2. rajkockát szerezte meg Max Verstappen a frissítésekkel már jóval versenyképesebbé vált Red Bull volnánjánál, de a vasárnapi futamon csak az 5. helyen rangsorolták végül. Persze az is csoda, hogy eljutott célvonalig, hiszen már az első körben hajszálnyira volt a kieséstől…

„Elég zavaros volt a rajt, a 2. kanyarban ki is tört az autó fara, de rögtön igyekeztem minimalizálni az időveszteséget, toltam egy 360-at. Féltem, hogy ütközés lesz, szóval beletapostam, sikerült körbefordítanom az autót, szóval ha az F1 nem alakul jól, még mindig mehetek ralizni” – viccelődött a sajtó képviselőinek a leintés után.

„Gyorsan érkeztem a kanyarba, és egyszerűen odalett a tapadás, megcsúsztam, teli tankkal pedig nagyon nehéz az ilyet megfogni” – tette hozzá.

A megpördülés után a holland a középmezőny sűrűjébe csúszott vissza, de aztán szépen, ütemesen kapaszkodott vissza, korai kerékcseréjének köszönhetően pedig, miután az élen haladók is megjárták a bokszutcát, még vezette is a versenyt. Kimi Antonellivel és Lando Norrisszal nem bírt, de csak a hajrában fogytak el igazán a gumijai.

„Az első kör után aztán nem volt rossz a tempóm a közepes keveréken. A csere után, a keményeken már sokkal nehezebb lett a dolgom, és persze utólag könnyű okosnak lenni, de azt hiszem, túl hosszú volt a második etap” – magyarázta.

Az elfogyó kemény Pirelliken aztán Charles Leclerc, Oscar Piastri és George Russell is megelőzte a hollandot, de az utolsó kanyarokban Verstappen el tudta kapni a mga megpördülése után sérült autóval haladó ferrarist.

„Hát, Charles autója nem volt rendben, csak igyekezett eljutni a célig. A befutónál kiürítette az akksit, ahogy mindenki más is – végül valahogyan sikerült előtte elérnem a célvonalat” – mondta erről.

Ahogy Leclerc-re, még Verstappenre is várnak vizsgálatok a futam után: a hollandot egyrészt azért idézték be, mert a gyanú szerint a bokszkiállását követően szabálytalanul, a záróvonalat átvágva tért vissza a pályára, másrészt a hajrában Russell-lel történt érintkezésükről is számot kell adnia a versenyfelügyelők előtt.