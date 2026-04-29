Lapunk, a Vezess több munkatársa ellátogatott a Pekingi Autószalonra. A kiállítás fontos volt a legnagyobb kínai autógyártó, a Magyarországon 14 elektromos és konnektoros hibrid modellt forgalmazó BYD számára is, akik jó néhány újdonságuk bemutatóját ide időzítették. Az eseményen tiszteletét tette Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke, akit újságírók egy szűkebb csoportja kérdezhetett, köztük mi is.

Az előrejelzések szerint hosszú távon erősen zsugorodni fog a kínai autóipar szereplőinek a száma. Mit gondol, a BYD összeolvad-e más kínai, vagy esetleg egy nyugati gyártóval a jövőben?

„Szerintem a BYD egyre erősebb és erősebb lesz, a világ egyik legerősebb autógyártója Kínában és a világon.”

Sokan azt mondják, a BYD célja, hogy erősebb legyen, mint a Toyota. Mit gondol, melyek az önök fő fegyverei ahhoz, hogy világszerte elsők legyenek?

„A cél inkább az, hogy egy BYD márkát építsünk, az autóipar Apple-jét. A BYD brandnek technológiai márkának kell lennie, hogy az embereknek az jusson az eszükbe, hogy milyen technológiára, innovációra vagyunk képesek. Ez az álmunk.”

Az üzemanyagok ára világszerte emelkedik az iráni háború miatt. Érzik, hogy hogy egyre több vevő fordul a villanyautók vagy a konnektoros hibridek felé?

„Igen, látjuk. Ausztráliában a kereslet háromszorosa a januárinak, de még Németországban és más európai országokban is kétszeres a kereslet a januárihoz képest. Ez egy ébresztő az emberek számára: a villanyautók is ugyanannyira függetlenek. Egy-két év után pedig rájönnek, hogy megbízhatóak, jó minőségűek és nagy a teljesítményük. De ami a legfontosabb: pénzt spórolnak vele. A mai, emelkedő üzemanyagárakat egyre nehezebben fizetik meg az emberek.”

Milyen lesz a BYD-k maradványértéke 10-15 év múlva?

„A miénk lesz a legjobb, főleg 15 év után. Mondok egy példát: a taxisok nyúzzák a legjobban az autóikat. Van egy taxisofőrünk itt Kínában. 6-8 év és kb. egymillió kilométer után még mindig 80 százalékos az akkumulátorkapacitása. Mi vagyunk az egyetlen cég a világon, mely a taxisoknak több mint 700 ezer autót leszállított.”

Mikorra pörög fel az európai [a szegedi – a szerk.] gyártás?

„A gépeink már január óta mennek és a harmadik negyedévre pörgetjük fel a gyártást. Becsléseink szerint a harmadik negyedévben mutatjuk meg az újságíróknak a teljes gyártást, a tömegtermelést. Hat hónapot adunk nekik a felpörgetésre.”

Mi fog történni Szegeden? A BYD szegedi gyárában először a Vezess által már tesztelt Dolphin Surf készül majd, melyet majd az Atto 2 követ egy későbbi, meg nem nevezett időpontban. A tervek szerint a komplexum kezdeti célja az évi 150 ezer legyártott autó, ezt a számot azonban a későbbiekben, még belátható időn belül 300 ezerre növelnék. Ezekhez az erőforrást máshonnan hozzák majd, Szegeden motorgyártás nem lesz.

Mit gondol a klasszikus hibrid autókról? Látjuk, hogy sok gyártónál visszatérnek a piacra.

„A hibrideknek nincs jövőjük. A jövő a tisztán elektromos és a konnektoros hibrid autóké.”

A hibrideket olcsóbb gyártani.

„Igen, de ha egy Flash Charging-gal szerelt [akár 1500 kW-os töltési teljesítmény – a szerk.] villanyautóra gondolunk, azzal több pénzt lehet spórolni. Minden funkciót megkapunk így, egy intelligens autót, alacsonyabb üzemeltetési költséggel. Így villanyautóra váltanak.”

Úgy gondolja, hogy a villanyautók fognak dominálni?

„Igen, mert ezzel a technológiával az újratöltés olyan gyors lesz, mint a tankolás. Nincsenek gondok hideg időben, nincsenek gondok a biztonsággal sem. Ez mindent felforgat.”

Stella Li Stella Li a BYD ügyvezető alelnöke, a BYD Americas és a BYD Europe vezérigazgatója. 1996-ban csatlakozott a céghez, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a BYD a világ legnagyobb elektromosjármű-gyártójává vált. Gyárakat és irodákat nyitott, több mint 75 országban. A BYD Americas vezérigazgatójaként Li vezetésével a BYD az Egyesült Államok legnagyobb elektromos haszongépjármű és energiatároló szállítójává vált, átalakította Chile és Kolumbia tömegközlekedési flottáit, és vezető szerepet töltött be az elektromos járművek piacán Brazíliában. 2024-től vette át a BYD európai tevékenységének vezetését.

