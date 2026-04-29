Lapunk, a Vezess több munkatársa ellátogatott a Pekingi Autószalonra. A kiállítás fontos volt a legnagyobb kínai autógyártó, a Magyarországon 14 elektromos és konnektoros hibrid modellt forgalmazó BYD számára is, akik jó néhány újdonságuk bemutatóját ide időzítették. Az eseményen tiszteletét tette Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke, akit újságírók egy szűkebb csoportja kérdezhetett, köztük mi is.

Az előrejelzések szerint hosszú távon erősen zsugorodni fog a kínai autóipar szereplőinek a száma. Mit gondol, a BYD összeolvad-e más kínai, vagy esetleg egy nyugati gyártóval a jövőben?

„Szerintem a BYD egyre erősebb és erősebb lesz, a világ egyik legerősebb autógyártója Kínában és a világon.”

Sokan azt mondják, a BYD célja, hogy erősebb legyen, mint a Toyota. Mit gondol, melyek az önök fő fegyverei ahhoz, hogy világszerte elsők legyenek?

„A cél inkább az, hogy egy BYD márkát építsünk, az autóipar Apple-jét. A BYD brandnek technológiai márkának kell lennie, hogy az embereknek az jusson az eszükbe, hogy milyen technológiára, innovációra vagyunk képesek. Ez az álmunk.”

A BYD csengcsoui múzeumában, a Di Space-ben található ez a fal. Képünkre fel sem fért mind az 544 szabadalom, melyet kiválasztottak a több mint 35 ezerből

Az üzemanyagok ára világszerte emelkedik az iráni háború miatt. Érzik, hogy hogy egyre több vevő fordul a villanyautók vagy a konnektoros hibridek felé?

„Igen, látjuk. Ausztráliában a kereslet háromszorosa a januárinak, de még Németországban és más európai országokban is kétszeres a kereslet a januárihoz képest. Ez egy ébresztő az emberek számára: a villanyautók is ugyanannyira függetlenek. Egy-két év után pedig rájönnek, hogy megbízhatóak, jó minőségűek és nagy a teljesítményük. De ami a legfontosabb: pénzt spórolnak vele. A mai, emelkedő üzemanyagárakat egyre nehezebben fizetik meg az emberek.”

Milyen lesz a BYD-k maradványértéke 10-15 év múlva?

„A miénk lesz a legjobb, főleg 15 év után. Mondok egy példát: a taxisok nyúzzák a legjobban az autóikat. Van egy taxisofőrünk itt Kínában. 6-8 év és kb. egymillió kilométer után még mindig 80 százalékos az akkumulátorkapacitása. Mi vagyunk az egyetlen cég a világon, mely a taxisoknak több mint 700 ezer autót leszállított.”

A BYD a Pekingi Autószalonon már be is mutatta az Atto 3 következő generációját

Mikorra pörög fel az európai [a szegedi – a szerk.] gyártás?

„A gépeink már január óta mennek és a harmadik negyedévre pörgetjük fel a gyártást. Becsléseink szerint a harmadik negyedévben mutatjuk meg az újságíróknak a teljes gyártást, a tömegtermelést. Hat hónapot adunk nekik a felpörgetésre.”

Mi fog történni Szegeden?

A BYD szegedi gyárában először a Vezess által már tesztelt Dolphin Surf készül majd, melyet majd az Atto 2 követ egy későbbi, meg nem nevezett időpontban. A tervek szerint a komplexum kezdeti célja az évi 150 ezer legyártott autó, ezt a számot azonban a későbbiekben, még belátható időn belül 300 ezerre növelnék. Ezekhez az erőforrást máshonnan hozzák majd, Szegeden motorgyártás nem lesz.

Mit gondol a klasszikus hibrid autókról? Látjuk, hogy sok gyártónál visszatérnek a piacra.

„A hibrideknek nincs jövőjük. A jövő a tisztán elektromos és a konnektoros hibrid autóké.”

A hibrideket olcsóbb gyártani.

„Igen, de ha egy Flash Charging-gal szerelt [akár 1500 kW-os töltési teljesítmény – a szerk.] villanyautóra gondolunk, azzal több pénzt lehet spórolni. Minden funkciót megkapunk így, egy intelligens autót, alacsonyabb üzemeltetési költséggel. Így villanyautóra váltanak.”

Úgy gondolja, hogy a villanyautók fognak dominálni?

„Igen, mert ezzel a technológiával az újratöltés olyan gyors lesz, mint a tankolás. Nincsenek gondok hideg időben, nincsenek gondok a biztonsággal sem. Ez mindent felforgat.”

Stella Li

Stella Li a BYD ügyvezető alelnöke, a BYD Americas és a BYD Europe vezérigazgatója. 1996-ban csatlakozott a céghez, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a BYD a világ legnagyobb elektromosjármű-gyártójává vált. Gyárakat és irodákat nyitott, több mint 75 országban.

A BYD Americas vezérigazgatójaként Li vezetésével a BYD az Egyesült Államok legnagyobb elektromos haszongépjármű és energiatároló szállítójává vált, átalakította Chile és Kolumbia tömegközlekedési flottáit, és vezető szerepet töltött be az elektromos járművek piacán Brazíliában. 2024-től vette át a BYD európai tevékenységének vezetését.

Balra a szerző, jobbra Stella Li BYD-alelnök

