Az utastér kivitelezése kellemes, a kék-szürke színösszeállítás enyhén idézi a nyolcvanas évek japán autóbelsőit, amelyekben szintén találunk ilyen kék árnyalatot. A szögletesség is ilyen retró hatás, robosztus házban ülnek a kijelzők, az egész konzolt kissé a vezető felé fordították, az ülések felfelé keskenyedő háttámlája pedig tényleg egyértelmű utalás a 40 évvel ezelőtti elődökre.

Ugyanakkor az is látható, látható hogy a külsőre lőtték el az egyediségre félretett keretet, hiszen a Renault 5 ugyanezekből az elemekből épül, csak a kormányon méretes Nissan márkajel ül. A formai kialakítás azonos, minden kezelőszerv egyező, egyedül a felhasznált anyagokban van eltérés. A Nissan Micra kicsit kevésbé bohém, felnőttesebb, konzervatívabb összképet mutat a kékes árnyalatú bőrre emlékeztető borítással a műszerfalon.

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Az egyik legkifejezőbb dizájnelem, amely megkülönbözteti a testvérmodelltől, az a középkonzol apró részleteiben elrejtett Fuji-hegy motívum, amely a Renault-féle hatalmas ötös logókat hivatott elegánsan felváltani. A menetirány-választó előválasztó kar gombja is egy egyszerűbb, fekete műanyagot kapott a francia modell átlátszó, ékszerre hajazó kis dekorációs eleme helyett.

Ma már megszokott két kijelzős elrendezés várja a vezetőt, magasabb felszereltség esetén 10,1 col méretben a kormány mögött és mellette is. A megjelenés élénk, színes, jó a fényerő, és a grafikai elemek is némi vidámságot csempésznek az amúgy visszafogott stílusú beltérbe. A működés sebessége inkább átlagos mint villámgyors, ezért üdvös, hogy a klímakonzol kezelhető a jó öreg gombsorral a két középső szellőző alatti konzolon.

A vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto minden kivitelben adott, a Google Maps-alapú navigáció pedig az akkumulátor töltöttségét is figyelembe veszi útvonaltervezéskor.

Használhatóság terén tetten érhető az egyensúlyozás a dizájn és a praktikum között. Az ajtózsebeket telefonokra méretezték, a kesztyűtartó is szűk, a középkonzol mobilfészke viszont hasznos, két USB-C csatlakozóval, megfelelő hellyel a zsebből kikerülő apróságoknak, és a könyöklőbe rejtett tároló is jól jön.

Ez a platform nem a tágas, levegős kabinról szól, és ezen a Nissan féle átirat sem változtat. Sofőrként alaposan körbe pakolva érezzük amgunkat, a méretes, alul-felül lapított volán kifejezetten jó kialakítású, a perforált bőrrel, minden kezelőszerv közel, de pont ezért kicsit zsúfolt az összkép: csak a volán mögött jobb oldalon ott a menetválasztó kar, a visszatöltést állító egyik fül, az ablaktörlő bajuszkapcsolója és az audiovezérlő kis panel.

Magas vezetőként az ajtó és a műszerfal találkozási pontja veszélyes: ha nem figyelünk ezt úgy le lehet kapni térddel, hogy ha lenne bíró aki látja, sárga lapot ad a Micrának szabálytalan szerelésért.

Persze ezek csak apróságok, maga az összhatás harmonikus, jól kitalált és ezen az árszinten abszolút minőségi benyomást kelt, sötétben a hangulatvilágítás sokat dob az összhatáson.

A második sor a városi kisautók szintjét hozza, szűk ajtónyíláson jutunk a puritán, két felnőttnek leginkább rövid utakra alkalmas ülésekhez. Itt segít sokat a kék-világos fehér kárpit, ezek nélkül tényleg szomorú, komor tér várná az utasokat.

A Micra alaphelyzetben 326 literes csomagteret kínál, ami a szegmens átlagához képest jónak mondható (számszerűen nagyobb, mint a Citroen e-C3 vagy a Hyundai Inster névleges kapacitása). A 60:40 arányban osztott hátsó ülések ledöntésével 1106 literig bővíthető a hasznos tér.

A használhatóságot azonban némileg csorbítja a dizájnoltárán hozott áldozat: a rakodóperem kifejezetten magas, onnan egy mély gödörbe kell beemelni a nehezebb csomagokat, és az ülések ledöntése után is jelentős, zavaró lépcső marad a padlóban. Pozitívum viszont, hogy a csomagtér padlója alatt egy kisméretű rekesz található, amely pont elegendő egy Type 2-es AC töltőkábel elrejtésére.