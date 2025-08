Nem fogyott el a retró lendület az autó utasterében sem, sőt! A sárga, szintén a régi modellben alkalmazottra hasonlító, teljes egészében újrahasznosított, kellemes tapintású anyaggal kárpitozott ülések baromi jól néznek ki – természetesen ezen is megtalálható az 5-ös – jó az oldaltartásuk és az ülőlap is elég hosszú. Megmaradt a szögletes keretbe foglalt műszerfal is, ami persze itt már egy digitális kijelzőből áll. Kissé átalakulva, de az utas előtti tárolóhely hurkái is megmaradtak az újkori modellben is, színes díszvarrással, és mögötte újra egy Renault 5 felirattal a műanyagon, ami a kiválasztott vezetési stílushoz passzoló színben világít.

Jópofa az alul-felül lapított, kellemes fogású kormány is, ami mögött rengeteg kezelőszerv került. A hagyományos, megszokott funkciójú bajuszkapcsolók mellett az irányváltó kecses, üvegszerűen átlátszó végű karja és a multimédia vezérlőgombsora is itt található. Soknak tűnik, de vezetés közben nem zavaró a tömeg.

27 fotó

Jók a felhasznált anyagok, akár nézegetni, akár fogdosni akarja valaki. Nem lehet belekötni a kivitelezésbe sem, minden a helyén van, nem zörög, mozog, nyiszog. A multimédia kijelzője a Renault szokásától eltérően nem függőleges, hanem vízszintes elrendezésű, és Google-alapú. Működése gyors, grafikája szép, a menürendszere logikus, könnyen átlátható, klasszul használható.

Valószínűleg az én korosztályom nagy részét nem csigázza fel különösebben a hangvezérlés lehetősége. Vezetés közben én is inkább megkeresem és megnyomom azt a gombot, amitől a megoldást remélem, mert az autó nem társalkodónő. A tizenéves gyerekeim viszont alaposan rápörögtek a „Hey, Renault” felszólításra előkerülő animált figurára, és megpróbálták az őrületbe kergetni. Eleinte nem túl kreatívan viccet meséltettek vele, majd a kedvenc macskafajtájáról faggatták, amit egész ügyesen kimozgott a kis figura.

Később jöttek a valóban hasznos kérések, hogy állítson a klímán, sikerült rávenni arra is, hogy csak az utasoldali ablakokat engedje le, de ne teljesen, csak félig. Sőt, a vezetési módot is képes megváltoztatni, például Normál-ról Eco-ra váltani, keres zenét, viszont az olvasólámpát nem kapcsolja fel, és az ajtózárat sem kezeli. Ennek nyilván biztonsági okai vannak. Játszani jó, de ameddig vannak ezekre közvetlen gombok, addig gyorsabb, egyszerűbb azokat használni.

Az első sor kényelme parádés, a vezető pozíció is jó, de magam mögé – 190 cm – már nem szívesen ülnék be. Leghamarabb a lábtér fogy el, belmagasságban viszont a vártnál nagyobb a tartalék. Kisautós az ajtózseb mérete, csak apróbb dolgok férnek itt el, de a középkonzolon már több lehetőség van a kisebb nagyobb dolgok elhelyezésére. Két USB-C, egy 12 voltos csatlakozó és egy indukciós töltőfelület használható a különféle elektromos eszközök töltésére.

Csomagtartója a VDA szabvány szerint 277 literes, a háttámlák ledöntése után 959 literesre növelhető. Hátul szatyorakasztó és világítás könnyíti a pakolást, a padló alatti rekeszben a defektjavító készlet és az autó bal elején található töltőpontba dugható adapter lakik, amivel az autó energiaforrásként is használható. Első csomagtartó – frunk – nincs az autóban, nem maradt neki hely.