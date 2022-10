Háromféle kivitelben készül most az egyetlen Alpine, amit pedig most próbáltunk, az a „legkényelmesebb” kivitel, az úri A110 GT. Ez egyből látszik is az ajtó felnyitása után, nem fekete, hanem barna bőrbelső fogad. Kevés a hely, de ide a lehető legtöbb stílust préselték be a franciák.

A mogyoróbarna bőr megjelenik az ajtókárpitokon is szép mintával varrva – ilyen a többi változatban nincs – és pici francia zászlóval díszítve. Ez a külső fényezéssel megegyező ajtókárpit betétben végtelenül ízlésesen mutat. Üléseit is szépen varrták, és bár műszakilag a GT megegyezik az S-sel, annak kagylóüléseit nem kapja meg. Ezek itt az alap sportülések minőségi bőrbe varrva, amiknek az előnye, hogy kézzel állíthatóak, nem kell csavarozgatni, hátrányuk, hogy a legalacsonyabb pontjuk magasabb, mint ami jól esne az Alpine-ban.

Barna a kormány is, bevonták a szellőzők környékét is bőrrel, meg némi karbonszálas műanyaggal és még a középkonzolt is. Ez szálcsiszolt alumínium lábakon áll, amik pont az övcsat mellett pucérkodnak, így jogosan merül fel a kérdés, hogy fog kinézni pár év múlva? Pont ugyanígy, mert kaptak átlátszó, gumiszerű karcálló bevonatot. Ezt még én sem láttam jönni!

Túrázós jellegéhez kapott egy bőrből varrt, emblémázott és bélelt tárolót a két ülés közé, eddig nem volt benne zárható hely, a középkonzol alól minden kizuhan az első kanyarban , így ez egy nagyon jó pont. Két tisztességes mélynyomó feszít büszkén az ülések mögött, kettő levesestányérnyi az ajtókban és két magas sugárzó a műszerfalon, és ezek olyan bulit rendeznek bent, amit a motor hangja is csak nehezen tud elnyomni.

Alapos a beltér, de nem eléggé, a szép és sportos formák mellett azért ezek a műanyagok mind Renault minőségű műanyagok és nem a legújabb autókhoz hasonló. Éppen ezért itt-ott reccsen menetközben, zörren, az ajtókárpithoz hozzáérni pedig nem jó. Cserébe a bőr ajtóbehúzó mindenért kárpótol.

Teljesen új a multimédiás rendszer, bár sok valódi köszönet nincs benne. Gyorsasága és reakcióideje vetekszik a régiével, ellenben pont ugyanazokkal a funkciókkal szolgál, de már kapunk Apple CarPlayt és Android Autót is. A telemetriai adatok jó, hogy vannak, hátha valakit érdekel menet közben, de a rendszer ezen a ponton is nagyon lassan tölt be, én egy próba lapozgatás után elengedtem a dolgot, semmi szükség egy ilyen autóban kijelzőre, ha egy klasszikus rádiós fejegység lenne a helyén, nekem pont elég lenne.

Műszeregysége is teljesen digitális, két csőformájú idomba ültették bele és a két pici középső körműszer helyét is megformázták. Így nem olyan, mintha csak betámasztottak volna ide egy tabletet. Háromféle nézetet kaphatunk rajta, a Normal, Sport és Track üzemmódnak megvan a sajátja. Egy jókora piros gombbal indítható be a motor, ennek is kicsit olyan játékszerű a minősége. Lenne még itt tenni való, de szerencsére nem ez a lényeg az Alpine-ban.