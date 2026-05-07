Két legyet üt egy csapásra a BMW az új M Ignite motorokkal: a motorsportból átemelt technológia egyrészt teljesíti az Euro 7-es emissziós normákat, másrészt kielégíti a sportos vezetés kívánalmait.

A két éve szabadalmaztatott, előkamrás kialakítású M Ignite benzinmotorokon az égéstér előtt egy kiegészítő kamra helyezkedik el, amely saját gyújtógyertyával és gyújtótekerccsel rendelkezik – magyarul a motornak kettő gyújtási rendszere van. Az előkamrát túlfolyónyílások kötik össze az elsődleges égéstérrel.

Hagyományos gyújtás

Alacsony és közepes fordulatszámokon az égéstér gyertyája hamarabb gyújt, mint az előkamra gyertyája. Nagy terhelésen, illetve magas fordulatszámon ellenben csak az előkamra gyertyája gyújtja be az oda beáramlott keveréket, méghozzá korábban, mint ahogy az elsődleges gyertya gyújtana – csakhogy ez utóbbi ilyenkor teljesen kimarad a játékból.

Helyette az előkamrából közel hangsebességen tovább terjedő lángfront az, amely egyszerre több ponton begyújtja a dugattyú fölötti, sűrített keveréket az elsődleges égéstérben. Ez gyorsabb égést eredményez, és kiküszöböli a kopogást. Járulékos előny, hogy csökken a kipufogógáz hőmérséklete.

Az M Ignite technológiával szerelt motorok nagyobb sűrítést is alkalmaznak, turbófeltöltőjük változó geometriájú.

Az új megoldás nagy terhelésen jelentősen javítja a soros hathengeres motor hatásfokát, azaz csökkenti annak fogyasztását. Ez a BMW M szerint különösen versenypálya-használat esetén jelent nagy előnyt, hiszen ritkábban kell kiállni tankolni.

Előkamrás gyújtás

Ahogy említettük, az új technológia a 2026 novemberétől hatályba lépú Euro 7-es károsanyag-kibocsátási előírások teljesítésében is segíti a motorokat.

Az M3 és M4 modelleket már júliustól az új M Ignite motorral szereli a BMW, míg az M2 augusztustól kapja meg az új erőforrást. A lökettérfogat és a teljesítmény nem változik a már ismertekhez képest: a 2993 köbcentiméteres, soros hathengeres turbómotor az M2, M3 és M4 modellekben egyaránt 480 lóerő csúcsteljesítményre képes, míg az M3 Competition és M4 Competition kivitelek hátsókerék-hajtással 510, összkerékhajtással 530 lóerőt tudnak.