Minden idők legerősebb Volkswagen Golf GTI-je megdöntötte az elsőkerék-hajtású személyautók körrekordját a Nordschleifén: 7 perc 44,523 másodperc alatt ment végig a világ leghíresebb versenypályáján a 325 lóerős GTI Edition 50.

A 20,832 kilométeres körön a Volkswagen gyári tesztpilótája, Benjamin Leuchter vezette a Golf GTI Edition 50 egy Performance csomaggal felszerelt, de egyebekben szériaállapotú példányát. Az új csúcsot megédesíti, hogy Leuchter tavaly nyáron egy ugyanilyen autóval 7 perc 46,13 másodpercet futott ugyanitt, azaz most saját rekordját döntötte meg a Golf GTI.

A 7:44,523 perces idő egyben azt is jelenti, hogy a GTI Edition 50 a valaha létezett leggyorsabb sorozatgyártású Volkswagen a Nürburgringen, azaz gyakorlatilag bárhol.