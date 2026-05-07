Minden idők legerősebb Volkswagen Golf GTI-je megdöntötte az elsőkerék-hajtású személyautók körrekordját a Nordschleifén: 7 perc 44,523 másodperc alatt ment végig a világ leghíresebb versenypályáján a 325 lóerős GTI Edition 50.
A 20,832 kilométeres körön a Volkswagen gyári tesztpilótája, Benjamin Leuchter vezette a Golf GTI Edition 50 egy Performance csomaggal felszerelt, de egyebekben szériaállapotú példányát. Az új csúcsot megédesíti, hogy Leuchter tavaly nyáron egy ugyanilyen autóval 7 perc 46,13 másodpercet futott ugyanitt, azaz most saját rekordját döntötte meg a Golf GTI.
A 7:44,523 perces idő egyben azt is jelenti, hogy a GTI Edition 50 a valaha létezett leggyorsabb sorozatgyártású Volkswagen a Nürburgringen, azaz gyakorlatilag bárhol.
VW Golf GTI Edition 50
A Golf GTI ötvenedik születésnapjára bemutatott, tavaly késő októberben forgalomba hozott Golf GTI Edition 50 a legendás sportmodell történetének legerősebb képviselője: a 325 lóerős csúcsteljesítményű, 420 Nm maximális forgatónyomatékú motor 5,3 mp alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/órára az autót, a végsebesség 270 km/óra – ennél soha egyetlen VW szériamodell sem volt gyorsabb.
A limitált szériához rendelhető egy Performance csomag is, amely 25 kiló tömegcsökkentés mellett az eleve 15 mm-rel ültetett futóművet további 5 mm-rel mélyebbre süllyeszti, valamint módosítja az első futómű-geometriát. Emellett egyedi, titán hangtompítós kipufogórendszert és semi slick abroncsokat tartalmaz. A modell belső terét egyedi matricázás, speciális üléshuzat, valamint piros biztonsági övek és pedálgumírozás teszik összetéveszthetetlenné.