A Mansory új csomaggal bővíti Porsche-kínálatát: a német tuningcég a monacói Top Marques kiállításon mutatta be a Porsche 911 Turbo S legfrissebb, 992.2-es generációjához készített új „softkit” tunigcsomagját. A név alapján valami finom, visszafogott kiegészítőre gondolnánk, de Mansoryéknál a visszafogottság általában mást jelent, mint a hétköznapi autós univerzumban.

Az alap sem éppen szerény

Az új 911 Turbo S a Porsche adatai szerint 523 kW-os, azaz 711 lóerős rendszerteljesítményű, T-Hybrid hajtású sportautó, amely Sport Chrono csomaggal 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. Magyarországon a Porsche konfigurátorában jelenleg bő 105,5 millió forintos alapárról indul.

A Mansory ehhez most nem teljes átépítést kínál, hanem egy könnyebben telepíthető, moduláris pakkot. A „softkit” három fő területre koncentrál:

karosszériakiegészítők,

kerék/gumi kombinációk

és belső tér.

A csomag kupéhoz és kabrióhoz is elérhető, vagyis a nyitott tetős Turbo S tulajdonosai sem maradnak ki a karbonozásból.

A külső átalakítás alapját teljes karbonból készült, utólag felszerelhető elemek adják. Rendelhető első toldat oldalsó kiegészítésekkel és kis légterelő lapokkal, karbon tükörborítás, küszöbtoldat, valamint hátsó légbeömlőbetét. A sort egy nagyobb, kétrészes hátsó légterelő és egy új hátsó diffúzor zárja. Vagyis a Mansory-féle „soft” itt nem azt jelenti, hogy alig látszik valami, hanem inkább azt, hogy nem “csapja” szét teljesen az autót.

A csomaghoz új, FS.5 nevű kovácsolt felnik tartoznak, elöl 21, hátul 22 colos méretben. Az első tengelyre 255/30 ZR21-es, a hátsóra 335/25 ZR22-es sportgumik kerülnek, a kerékkialakítást pedig egy színre fújható karbongyűrűvel lehet tovább cifrázni.

Az utastérnél a Mansory a szokásos receptet követi: szinte minden egyedi igények szerint kérhető.

A tulajdonos dönthet az anyagokról, színekről, varrásokról és a különböző díszítésekről, így két „softkites” Turbo S sem feltétlenül néz majd ki ugyanúgy. A bemutatóautó a program összes elérhető külső karbonelemét megkapta, a kabinban pedig az egyedi kárpitozási és díszítési lehetőségeket villantja meg.

Árat nem közölt a Mansory (nem is szokott), ami ebben a kategóriában általában azt jelenti, hogy akinek kérdeznie kell, annak már rosszul indul a beszélgetés. Mindenesetre az új csomag jól mutatja, mire van igény a szupersportautók világában: még egy 711 lóerős, százmillió forint feletti Porsche 911 Turbo S is lehet valakinek túl gyári.

