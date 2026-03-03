Van az a pont, amikor egy autó már nem egyszerűen jármű, hanem műtárgy: a Mansory Carbonado X pontosan ilyen, amely a Lamborghini Revuelto alapjaira épül. Mintha egy futurisztikus márványszobor gurult volna le a talapzatról, csak ez 355 km/órával is képes száguldani.

Az egyetlen példányban létező autó teljes karosszéria karbonból készült, az elemeket a világhírű tuningcég saját autoklávjaiban “sütötték ki”. Az eredmény egy szinte szoborszerűen kidolgozott test, amelynek élei és felületei úgy találkoznak, mintha egy mester vésője formálta volna őket.

Az első lökhárító és motorháztető agresszív, mégis elegáns karaktert ad az autónak. Oldalnézetből az áttervezett küszöbök, az integrált légterelők és a motor hűtését segítő oldalsó légbeömlők rajzolják ki a sziluettet. A tetőn trónoló légbeömlő tovább fokozza a látványt – mintha egy modern Batmobil gördült volna ki Gotham utcáira.

Hátul új diffúzor gondoskodik a tökéletes légáramlásról az autó alatt, az állítható hátsó szárnnyal együtt pedig jelentősen növeli a leszorítóerőt. Itt nincs öncélú dizájn, minden élnek és szögnek funkciója van.

A Carbonado X kovácsolt felniket kapott, külső karbon gyűrűvel. Elöl 21, hátul 22 colos méretben feszítenek, 265/30 R21 és brutális, 355/25 R22 méretű abroncsokkal.

Az utastérben a sötét Alcantara dominál, amelyhez látványos türkiz kontraszt társul. A háttérvilágított ajtópanelek és a finoman megvilágított logók diszkréten, de határozottan jelzik: itt minden részlet kézzel készült, kompromisszum nélkül. A belső tér legalább annyira exkluzív, mint a külső, és legalább annyira teátrális is.

Több mint 1000 lóerő

A vizuális átalakulást komoly technikai fejlesztések kísérik. A 6,5 literes V12-es motor teljesítménye 930 lóerőre és 765 Nm-re nőtt, az alap Revuelto 825 lóerős. Ehhez társul három villanymotor, kettő az első, egy a hátsó tengelyen, így az összteljesítmény átlépi az ezres álomhatárt: 1120 lóerő áll a sofőr rendelkezésére. 0–100 km/órára 2,3 másodperc alatt gyorsul a fenevad, végsebesség 355 km/óra.

Egyetlen szépséghibája van csak ennek az autónak: soha, senki nem fogja meghajtani rendesen, ugyanis a Mansory dubaji márkaközpontjának dísze lesz, szóval valóban szoborként fog funkcionálni.

