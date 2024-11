Szupersportautó létére a Lamborghini Revuelto élhető, a békés üzemmódokban tisztességesen uralható autónak tűnt, elfogadható kényelemmel, magas embereknek is használható utastérrel és a korábban csapásmérésként bevert fokozatok helyett civilizáltan, de villámgyorsan működő váltóval. Gyorsulása és kanyarsebessége is fenomenális, abban a másik dimenzióban mozog, ahol a Ferrarik. Azt a rövid vezetés alatt is egyértelművé tette, hogy van innen sokkal, sokkal feljebb, ahol megmutatja másik arcát is. Sokat szelídült, de ha elbízod magadat, de nem vagy félisten a volánnál, akkor beléd fagyasztja a vért.