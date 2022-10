800 lóerő sosem volt ilyen kezes

A márka alapítója, Enzo Ferrari szerint a motor az autó szíve, lelke. A V12-es motor hozzátartozik a Ferrari-legendához, a márka fejlődéséhez. Nem véletlen, hogy 2022-ben is még ilyennel mutatkozott be új modelljük, a Purosangue, hiszen már a legelső Ferrari-modell, a 125S is V12-es motorral készült, igaz még csak 1,5 literes lökettérfogattal. A 812-esé persze nagyon más.

A 2002 óta létező F140 motorcsalád tagja a 65°-os DOHC benzinmotor, amelyet Ferrari- mellett Maserati-modellekbe is használtak. Folyamatos fejlesztésekkel maradt versenyben, miközben időről időre a legerősebb szívómotor volt a piacon, így az Enzóban, az 599-ben és az F12-ben is. 6,0 literesként indult, aztán 6,3-assá bővítették.

A 812-esben használt F140GA már 6495,6 köbcentis, amellyel nemcsak Ferrariként, de az egész világon a legerősebb szívómotoros, nyitható tetős modell. 123 LE/liter fajlagos teljesítménnyel bír, vagyis a motor maximális teljesítménye 800 lóerő, 8500-as fordulatszám mellett. Nem kevésbé letaglózó a nyomatéka: 718 Nm 7000-es főtengelyfordulat mellett.

Ehhez nemcsak 350 baros üzemanyagbefecskendezés kell, de a Forma-1-ben fejlesztett, változó geometriájú szívócsövek is. Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó köti össze a motort és a differenciálművet.

A teljesítmény csak egy dolog, de a Ferrari 812 GTS viszonylag könnyű is a maga nemében. Igaz, hogy 75 kilóval többet nyom, mint a kupé variáns, de így is csak 1600 kilós. Így pedig már nem meglepő, hogy kevesebb mint 3 másodperc alatt képes százra gyorsulni, de 200-ig sem kell neki több 8,3 másodpercnél. Nemcsak ezzel kerül a hipersportkocsik közé, de a végsebessége is komoly: 340 km/óra.

Ha az nem lenne meggyőző, akkor majd a fékteljesítménye az lesz. A LaFerrarihoz kifejlesztett rendszer itt is csodára képes: az elöl 398, hátul 360 mm-es féktárcsákkal ideális esetben képes 25 méter(!) alatt megállni 100 km/órától. Na, ez az az érzés, amikor az agyad kinyomja a szemed a helyéről!

A 812 Superfast volt az első Ferrari, amelynél a márka bevetette az elektromos szervokormányt, amihez hátsókerék-kormányzás is társul, amely automatikusan állítja a hátsó kerekeket a jármű sebessége, a kormányelfordítás és az első kerekek kormányzási szöge alapján.

Az elektronikus kormányrásegítés két izgalmas megoldással segíti a vezetőt a kormány nyomatékával: az egyik a Peak Performance, amelynél kanyarodáskor arra figyelmeztet, hogy az autó közeledik a tapadás határához, a másik a Power Oversteer – ez pedig a kanyarokból való kigyorsításkor előforduló túlkormányzottság esetén ad visszajelzést arról, merre is forgassa a kormányt a vezető, hogy az autó helyes irányba álljon.

Az új hardver egy modellalapú vezérlési logikát használ, amely automatikusan beállítja a hátsó kerekeket a jármű sebessége, a kormányzási bemenet és az első kerekek kormányzási szöge alapján.

Nem hiányzik a Manettino sem, a kormányon lévő piros kis kapcsoló, amivel a vezető egyszerűen változtathatja az autó beállításait: így a lengéscsillapítók, a kipörgésgátló, az elektronikus differenciálmű hangolását és a sebességváltó sebességét.