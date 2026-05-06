Az új híd megnyitásával a terveknek megfelelően megkezdődik a régi híd elbontása. A bontási munkák két hétvégi idősávban, szombatról vasárnapra virradó éjszakákon zajlanak majd: május 9–10-én, illetve május 16–17-én.

Az MKIF a mai naptól, azaz május 6-tól a bontás végéig, május 17-ig részletesen ismerteti a forgalmi rend változásait.

Lényeges elem, hogy az első hétvégi éjszakán teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, míg a második hétvégi éjszakán a Budapest felé vezető pályát zárják le, a Balaton felé vezető oldalon marad a forgalom a tervek szerint.

Ezek a munkák zajlanak a bontás előtt

A teljes zárás előtti forgalomkorlátozásokra a bontáshoz szükséges előkészítő munkálatok miatt van szükség. Többek közt ekkor zajlik majd:

az emelési pontok előkészítése,

az ideiglenes feszítő horgonyok elhelyezése

és az autódaruk talpalása, valamint azok összeszerelése is.

Daciákkal is tesztelték az új híd teherbírását:

Így alakul a forgalmi rend

A munkálatokhoz szükséges zárásokat az elmúlt évek forgalmi adatai alapján tervezték. Így a Balaton irányába a két sáv szombaton 14.00-ig biztosítva lesz, a főváros felé haladók pedig a teljes zárást leszámítva mind szombaton, mind vasárnap két sávon közlekedhetnek majd Budapest irányába.