A Nissan formailag az ’időtlen japán futurizmus’ dizájnfilozófia szellemében dolgozta át az Ariyát – ez a gyártó szerint letisztultabb összhatást jelent, módosított orrkialakítással, új, műgyanta betétekkel díszített keréktárcsákkal, és a már ismert palettát gazdagító, plazmazöld karosszériaszínnel.

A utastérben az első padlókonzolt tervezték át. A tárolórekesz kapacitása 3,2 literre nőtt, elülső végéből mostantól egy tálca nő ki, amely akár 15W-tal tölti a vezeték nélküli töltést támogató okostelefonokat.

Az Ariya megkapta a legújabb generációs, integrált Google szolgáltatásokkal gazdagított NissanConnect szolgáltatást. Akár hangvezérléssel kezelhető Google térképek segítik a közlekedést, és a töltőpontok beiktatását a tervezett útvonalba.

A rendszer a töltés helyszínéhez közeledve előkondicionálja az akkumulátort, hogy annak hőmérséklete optimális legyen a maximális teljesítményű töltéshez. Okostelefonos alkalmazásból nyomon követhető a töltöttségi szint, kezelhető a töltés, szabályozható a klímaberendezés, sőt, még az abroncsnyomást is lekérdezhetjük a távolból.

A 2026-os Nissan Ariya 11 kW-os kétirányú fedélzeti töltője támogatja a külső fogyasztók töltését vagy üzemeltetését (akár 3kW-os V2L funkció,) egyenárammal továbbra is 130 kW a maximális töltési teljesítmény, mint eddig.

A mérnökök kényelmesebbre hangolták a felfüggesztést, járulékos előnyként javult a stabilitás és csökkentek a rezgések is. A ProPilot rendszert továbbfejlesztették, így az egyes vezetőtámogató funkciók gyorsabban reagálnak, és finomabban szabályozzák a jármű működését.

Piactól függően nyár derekától rendelhető a 2026-os modellévre megújult Nissan Ariya.

