A képeinken látható Golf R 24H annak a Volkswagen és a Max Kruse Racing által közösen kifejlesztett Golf R versenyautónak az előtanulmánya, amellyel 2027-ben a Nürburgringi 24 órás futamon kíván indulni a Volkswagen Racing.

7 fotó

A versenyautó, akárcsak a szériakivitelű Golf R, összkerékhajtású lesz. Teljesítménye minden bizonnyal meghaladja a szériamodell 333 lóerős maximumát, de a műszaki adatokat egyelőre titkolja a Volkswagen – annak ismeretében, hogy több mint egy év van még a tervezett bemutatkozásig, valószínű, hogy még nincsenek is meg a végleges adatok.

A Volkswagen R márkája 2002-ben született meg, amikor a versenypályán szerzett tapasztalatokat, valamint különbözú motorsport-fejlesztésű alkatrészeket felhasználva elkészült a Golf R32, amelynek neve az orrába beépített 3,2 literes, szűk hengerszögű VR6-os motorra utalt.

A jelenlegi Golf R 2,0 literes turbómotorja 333 lóerő maximális teljesítményre képes, futóműve adaptív, váltója hétfokozatú DSG, végsebessége opcióként 250-ről 270 km/órára emelhető. Az autó álló helyzetből 4,6 (ferdehátú), illetve 4,8 (kombi) másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.