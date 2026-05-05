Bár érkezéséről az R4 E-Tech Electric világpremierje óta tudunk, a Renault csak most vette fel kínálatába elektromos kis szabadidőjárművének legnagyobb extráját: a 92 cm hosszú, 80 cm széles, elektromosan mozgatható vászontetőt. A Plein Sud (déli irányban) verzió magyarországi felára 500 000 Ft a fémtetős verzióhoz képest.

A háromszintű felszereltségi struktúra felső két kiviteléhez társítható opció megrendelése esetén le kell mondani a hosszanti tetősínekről, valamint a motorházfedél és a tetőlemez matricázásáról – egyik törlést sem kell magyarázni. A tetőantennát a hátsó szélvédőbe integrált antenna váltja ki.

Az eredeti R4 vászontetejét idéző opció a gyártás kezdetén egy- vagy kéttónusú fekete karosszériával társítható, később más lehetőségek is felkerülnek a listára.

Szerkezetileg nem gyengül az autó a fém tetőlemez kiváltásától, mert eleve a vászontetőre készülve tervezték meg az R4-est. A fejtér elöl valamelyest nő (886 helyett 906 mm), hátul kismértékben csökken (853 helyett 813 mm) az alapverzióhoz képest.

Nyitott tető esetén légterelő tartja távol a menetszelet és a dübörgést az utastértől. A tetőszerkezet elemei fém helyett műanyagból készülnek, a tető pedig négy helyett háromrét csukódik, ami a tömeg csökkentésében játszik szerepet.

A Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud teteje köztes pozíciókban is megállítható, kezelésére a kulcson található gomb, a belső tükör közelében található kapcsoló vagy hangvezérlés szolgál.

Nem csak a vászontetős változatot érintik a Renault 4 E-Tech Electric egyéb evolúciós változásai. Újdonság a vezetőfelügyeleti rendszer, amely a bal oldali tetőoszlopba beépített kamera segítségével figyeli a fáradtság vagy figyelemvesztés jeleit.

Szintén új a vészhelyzeti leállás funkció, amely lassan állóra fékezi a járművet, amennyiben a vezető nem tartja a kezét a kormányon. A takarékos vezetési stílust támogató asszisztens mostantól prediktív jellegű: a rendelkezésére álló térképek alapján előre jelzi, ha kanyar, körforgalom vagy egyéb lassító tényező közeledik, így a vezető elveheti a gázt, hogy ne pazaroljon energiát.

Az akkufűtő rendszer újdonsága a víz-víz hőcserélő, amely mínusz 20 °C és 0 °C közötti hőmérséklet-tartományban segíti a töltést. Az útvonaltervező funkcióról vezérelt hőcserélő fagypont körül 60-ról 50 percre csökkenti a töltés (15–80%) időtartamát, míg mínusz 20 °C-nál 105 helyett 70 perc alatt végzünk ugyanezzel. Mindez 10 percnél rövidebb vezetés esetén érvényes – ha a töltést megelőzően ennél régebb óta használjuk az autót, további 10, illetve 15 percet nyerhetünk a töltésen.