A szabályok frissítésével kapcsolatos eredeti cél az volt, hogy a jelenlegi, még 2014-ben kialakított rendszert korszerűsítsék, figyelembe véve az autóipar technológiai fejlődését és a közlekedésbiztonsági kihívásokat. A javaslat a műszaki vizsgák, a közúti ellenőrzések és a járműadatok kezelésének átfogó megújítását irányozza elő.

Az egyik legfontosabb, sokakat érintő kérdés a műszaki vizsgák gyakorisága volt. A szakbizottság friss állásfoglalása szerint nem változna az alapelv: a személyautókat továbbra is kétévente kell műszaki vizsgára vinni, nem pedig évente.

Ez fontos üzenet az autósok számára, mivel korábban felmerültek olyan elképzelések, hogy a vizsgák gyakoriságát növelni kellene. A bizottsági álláspont végül nem ezt az irányt támogatja, hanem inkább az ellenőrzések minőségének javítására helyezné a hangsúlyt. Az évenkénti műszaki vizsgáztatást aránytalannak tartanák, az Európai Bizottság sem támogatta korábban.

A műszaki vizsgákon ugyanakkor olyan rendszereket is ellenőriztetnének a jövőben, mint a légzsákok. A kilométeróra-manipulációk visszaszorítása érdekében a szervizeknek előírnák a kilométeróra állásának rögzítését, de a jelenlegi állás szerint ezt csak az egy óránál hosszabb javításoknál kellene megtenni.

A közlekedési bizottság támogatta, hogy az erősebb (125 köbcentisnél nagyobb lökettérfogatú) motorkerékpároknál legyen kötelező a műszaki vizsga. A javaslat 30 igent kapott 11 nem és két tartózkodás mellett. Az Európai Parlament plenáris ülése várhatóan májusban szavaz róla.