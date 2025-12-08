A Vezess a múlt héten számolt be arról, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, egyelőre nem kell majd évente műszaki vizsgára vinni a tíz évnél öregebb személy- és kisteherautókat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) friss közleménye szerint az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa hivatalosan is elutasította a javaslatot, de mivel a végleges jogszabályt az Európai Parlament alkothatja meg, később még visszatérhet az ötlet.

Magyarország a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében több kezdeményezést is támogatott, ugyanakkor különösen fontos volt az ÉKM-nek, hogy kikerüljön a csomagból az évenkénti műszaki vizsgáztatás. A minisztérium szerint ez jelentős költségeket rótt volna az autósokra anélkül, hogy cserébe különösebb előnyökkel járt volna.

Amennyiben a műszaki vizsgáztatás gyakoriságának kérdésköre a jövőben ismételten előjönne, a minisztérium ugyanúgy fogja képviselni a magyar álláspontot, ahogy eddig is.

Azért van, ami fájhat

Hogy ne legyen teljes az öröm, a csomagban maradt egy vitatott pont. A bizottság és a tanács is támogatja egy különálló, szigorúbb nitrogén-oxid- (NOx) mérési eljárás bevezetését a műszaki vizsgákon.

Az ADAC szakértői szerint ez a lépés felesleges túlbuzgóság. A modern autók fedélzeti diagnosztikai rendszerei (OBD) és szenzorai ugyanis már most is megbízható adatokat szolgáltatnak a kibocsátásról. Egy új, külön mérési procedúra bevezetése vélhetően nem hozna érdemi javulást a környezetvédelemben, viszont szinte garantáltan megdrágítaná a vizsgadíjakat a fogyasztók számára.