Amikor a GMA T.50-est piacra dobták, akkor alig több mint 3 millió dollárért (kb. 933 millió forintért) kínálták az Egyesült Államokban. Mivel alapból nem felelt meg az ottani károsanyag-kibocsátási és biztonsági előírásoknak, ezért csak kiállítás, vagy bemutató céljából lehetett vele közlekedni. Ennek ellenére nemrég az egyik példányért több mint 8 millió dollárt fizettek egy aukción – szúrta ki a Carscoops.com.

A sportautó a McLaren legendás tervezőjéhez, Gordon Murray-hoz köthető. A hátsó középmotoros, hátsókerék-hajtású, kétajtós kupét Angliában gyártják. Az általa képviselt koncepció lényege: minél kisebb tömeg és minél tisztább vezetési élmény. A mindössze 997 kilogrammos száraz tömeggel rendelkező sportautót egy, a Cosworth által fejlesztett, 3,9 literes, 663 lóerős, szívó V12-es benzinmotor mozgatja. Az erőforráshoz hatfokozatú manuális váltó társul.

A T.50 úgy reagál, ahogyan a sofőr diktálja: késlekedés nélkül, tisztán mechanikusan. Nincs turbó, nincs villanyrásegítés, semmi, ami tompítaná vagy késleltetné a motor és a hajtáslánc visszajelzéseit. A háromüléses sportkocsi egyik legkülönlegesebb eleme egy 40 cm átmérőjű hátsó ventilátor, amely a Brabham BT46B Forma-1-es autót idézi. Legfontosabb feladata, hogy elszívja a levegőt az autót alól, óriási leszorító erőt generálva ezáltal. További előnye a megoldásnak, hogy stabilabbá teszi a kocsit nagy tempónál és a kanyarban.

A Broad Arrow Auctions nemrég egy piros T.50-est kínált eladásra a California Mille autós rendezvényen. Az árverés előtt a sportkocsi eladási árát 8 és 10 millió dollár közé tették. A kalapács végül akkor csattant a pulpituson, amikor éppen 8,035 millió dollárt, tehát átszámítva 2,5 milliárd forintot ajánlott érte valaki, ami még egy korábbi aukciós összegnél is nagyobb. Legutóbb ugyanis 2025 decemberében adtak el egy ezüst színű T.50-est 5,63 millió dollárért (átszámítva 1,75 milliárd forint).

A rekord összeg valószínűleg azzal is magyarázható, hogy a bevétel egy része a California Highway Patrol 11-99 Alapítványhoz, valamint a McPherson College’s Automotive restaurációs alapba kerül támogatás gyanánt. A jótékonysági szervezetekkel való együttműködés valószínűleg adókedvezményeket is jelenthet a licitáló számára.

“A T.50-es eladása újabb látványos példája annak, hogy a szuperautók még mindig mennyire vonzók az aktív gyűjtők körében. Ez, a Gordon Murray által tervezett, kikezdhetetlen ikon egy olyan autó, amit sokan akarnak birtokolni. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a világ legkiválóbb autógyűjtői vettek részt az árverésen” – nyilatkozta a Broad Arrow Auctions képviselője a licit után.

A most eladott példány a 100 darab T.50-es közül a 009-es sorszámot viseli, és kevesebb mint 64 kilométert futott.