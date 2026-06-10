Az amerikai rendőrség nem kevesebb mint 72 autót vontatott el egy találkozóról, pusztán azért, mert a járművek a filmekből is jól ismert, kiszáradt Los Angeles-i folyó medrében parkoltak. A résztvevő autórajongók szerint a szándékaik teljesen ártatlanok voltak, a jog betűje azonban láthatóan nem velük ért egyet.

A Los Angeles-i rendőrség (LAPD) helyi médiának adott tájékoztatása szerint az utcai versenyzésekre szakosodott egységük vasárnap este szállt ki a helyszínre, és több tucat járművet távolított el a betonozott csatornából. Fontos szakmai részlet, hogy a hatóságok hivatalosan nem illegális utcai versenyként vagy úgynevezett utcafoglalós driftelésként jellemezték az eseményt; a vád kizárólag birtokháborítás volt.

„Csak lementünk, mindenféle rossz szándék nélkül, csináltunk néhány fotót, és ennyi” – magyarázta az egyik résztvevő, Alex Pimienta. A balhét szerinte néhány felelőtlen autós okozta, akik fánkokat rajzoltak a betonra és gumit égettek, de mire a rendőrség kiért, ők már rég felszívódtak.

Bármi is volt az eredeti motiváció, a kiérkező hatóságok az ott maradókon statuáltak példát. A légifelvételeken jól látszott, hogy több mint száz jármű gyűlt össze a csatornában, mielőtt a rendőrök elkezdték kiterelni, illetve trélerekre pakolni őket. A hatóságok bőségesen osztogattak birtokháborítási bírságokat, 72 autót pedig egyenesen a helyi lefoglaló telepre szállítottak. Néhányuknak akár 30 napot is ott kell tölteniük.

Mióta híre ment a tömeges lefoglalásoknak, az autós közösségekben sokan azzal érvelnek, hogy a Los Angeles-i folyó közterület, így az ott-tartózkodás nem minősülhet birtokháborításnak. Ez a megközelítés azonban csak részben fedi a valóságot. Tény, hogy a város és számos állami ügynökség éveket ölt abba, hogy kerékpárutak, parkok, túraútvonalak, horgászhelyek, sőt, szezonális rendezvények segítségével biztosítsák a folyó elérhetőségét.

Ugyanakkor a törvény továbbra is feketén-fehéren tiltja bármilyen gépjármű vezetését olyan árvízvédelmi csatornákban.

Hogy a 72 jármű azonnali elszállítása arányos válaszlépés volt-e egy békésnek induló fotózásra, arról kétségkívül sokáig vitatkoznak még. A hatályos rendeletek alapján azonban a Los Angeles-i rendőrségnek megvolt a szilárd jogi alapja ahhoz, hogy a találkozót szabálysértésnek minősítse – méghozzá jóval azelőtt, hogy bárki is egyetlen centit is megcsúsztatta volna a kerekeket a betonon.