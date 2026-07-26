A győri rendőrök július 21-én a Martin utcában igazoltattak egy autót, és már az első pillanatban sejthető volt, hogy nem a szokványos rutinellenőrzés lesz. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott először felszólították arra, hogy mutassa be a jogosítványát, de hamar kiderült, hogy ilyet felesleges tőle kérni, mert már rég elvették tőle. A 24 éves férfit korábban ugyanis eltiltották a vezetéstől.

Amikor megkérdezték, hogy akkor mégis mit keres egy személyautó volánja mögött, azt felelte, hogy a tulajdonos csak javítás céljából bízta rá. Ezen a ponton viszont kezdett szürreálissá válni az ellenőrzés. Az autó adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy egy másik gépkocsi rendszáma van felszerelve a kocsira. Itt azonban még nem állt meg a történet. Arra is fény derült, hogy nincs kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása, lejárt a műszakija és ráadásul még ki is vonták a forgalomból.

Mivel ez már sok volt így egyszerre, a rendőrök úgy döntöttek, hogy előállítják a férfit a Győri Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer gyorstesztet alkalmaztak vele szemben. A teszt pozitív lett amfetaminra és metamfetaminra. Ezek a szerek együttesen alkalmazva impulzív, kiszámíthatatlan, túlzottan magabiztos, hibás döntéseket hozó vezetési stílust eredményezhetnek. A nyomozók kihallgatták a férfit, aki ellen büntetőeljárás indult.

A fiatal sofőr ügye halmazati eljárásban folytatódik, és a büntetési lista úgy néz ki, mintha biztos belépőt szeretett volna szerezni magának valamelyik büntetés-végrehajtási intézetbe. Az eltiltás hatálya alatti vezetés akár 1 év szabadságvesztést érhet, a másik autóról átszerelt rendszám miatt az egyedi azonosító jel meghamisítása önmagában 3 évig terjedő börtönnel fenyeget, a kábítószer hatása alatti vezetés újabb 1 évvel dobja meg a csomagot, a biztosítás hiánya, a lejárt műszaki és a forgalomból kivonás pedig több százezer forintos bírságokat hozhat.

Mindent összevetve a férfi akár 3 év szabadságvesztést is kaphat, mellé pedig tetemes bírságot és újabb eltiltást. Furcsa, hogyan gondolhatta komolyan, hogy ennyi bűncselekményt majd simán megúszik egy igazoltatásnál.